Carnea de porc, laptele si zaharul se pot scumpi cu 10%

Carnea de porc, produsele lactate si zaharul se pot scumpi cu pana la 10%, ca urmare a devalorizarii leului.

Producatorii din industria alimentara sustin ca pretul uleiul va ramane acelasi, informeaza NewsIn.

Sorin Minea, presedintele Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara, a afirmat ca scumpirile se vor vedea in cea de-a doua jumatate a lunii octombrie.

Preturile vor fi determinate in primul rand de scumpirea materiilor prime care provin in proportie de 70% de pe piata comunitara.

"Nu vor fi niste cresteri imediate. Primele scumpiri vor aparea in noiembrie iar daca vom asista la o devalorizare a leului cu 10%, atunci cresterea de pret va fi de 8%", a declarat Emilian Dobrescu, presedintele Patronatului Zaharului din Romania.

Pretul uleiului va fi singurul care va ramane nemodificat, nefiind afectat de devaloriarea leului.

"Nu vom asista la scumpiri. Pe plan mondial tendinta este de a scadea pretul alimentelor. Eu am cumparat materia prima in lei iar 80% din costul uleiului este reprezentat de materia prima. Materia prima provine in proportie de 98% din productia nationala si foarte putin din Republica Moldova", a afirmat Viorel Zichil, presedintele Patronatului din Industria Uleiului.