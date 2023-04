Ce se va intampla cu contractele de credit?

Scaderea compensantiei pentru rambursarea anticipata, adaugarea unor informatii importante in contracte sau posibilitatea clientului de a se razgandi sunt doar cateva dintre aspectele pe care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului vrea sa le introduca in legea privind creditarea.

Proiectul de lege nu este facut din bunele intentii ale autoritatilor romane, ci pentru ca, pana in 11 iunie 2010, Uniunea Europeana ne impune transpunerea si implementarea in legislatia nationala a Directivei 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori, ce include toate aceste lucruri.

Potrivit ANPC, in lipsa unei reglementari a contractelor de credit, consumatorii nu pot beneficia de drepturile prevazute in actul normativ european si exista si posibilitatea declansarii procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei.

Desi termenul limita nu este atat de indepartat, nici autoritatile, nici bancile, nu par sa stie prea multe despre noul proiect. Reprezentantii bancilor contactati de ziare (BRD, Piraeus, Raiffeisen) fie nu stiau nici macar despre ce este vorba, fie nu au putut sa ofere o pozitie oficiala pe tema sau nu au comentat deloc.

Totusi, bancile vor fi singurele afectate negativ de aceasta lege, fiind nevoie de cheltuieli suplimentare din partea lor si fiind posibila inregistrarea de pierderi, avand in vedere ca, printre noile conditii ce li se vor impune se numara limitarea comisionul de rambursare anticipata la doar 1%, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an, si de 0,5% din valoarea creditului daca perioada nu este mai mare de un an. In prezent, aceste comisioane pot ajunge si la 6%.

De asemenea, comisioanele, taxele sau tarifele nu pot fi schimbate pe perioada de derulare a contractului si nici nu pot fi introduse altele noi, decat in cazul unor servicii noi solicitate de client. Se va interzice si perceperea de comisioane pentru depunerea banilor pentru rata sau pentru extragerea banilor din contul aferent creditului.

In plus, bancile nu vor avea voie sa perceapa comision pentru analiza unui dosar de credit, daca acesta nu este acceptat, iar clientul va avea voie sa se razgandeasca si sa se retraga din contractul de credit, fara a da motivul, in maximum 14 zile calendaristice.

In prezent, bancile din Romania castiga peste doua miliarde de euro doar din diversele comisioane aplicate clientilor.

Potrivit declaratiilor lui Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, legea "nu este in avantajul bancilor, ci mai mult in avantajul consumatorilor".

Unde s-a blocat legea?

Deocamdata, totul se afla la stadiu de negociere, ANPC publicand proiectul de lege pe site-ul sau, pentru dezbatere publica.

"Singurul lucru de zis este ca ar fi nevoie, inainte de definitivarea legii, de o analiza de impact. Cred ca unele masuri nu ar putea fi potrivite. Sunt si unele lucruri care este posibil sa exceada dincolo de normele europene. Intotodeauna cand sunt doua parti in proces este bine sa fie armonizate, altfel va suferi procesul de creditare", a mai spus Vasilescu, pentru Ziare.com.

De altfel, potrivit reprezentantilor ANPC, legea ar putea fi aplicata si contractelor de creditare deja existente.

"Abia acum se strang materialele, acum se poarta discutiie cu bancile. Este o discutie in acest sens, pentru ca ANPC vrea sa extinda proiectul pe creditele acordate deja. Proiectul de lege este pe fluxul de avizare. Acum se primesc pozitii oficile de la banci, ministere. Legea ar putea suferi modificari", ne-a spus Irina Dinu, purtator de cuvant al ANPC.

De asemenea, potrivit proiectului de lege, in contract ar trebui incluse mai multe date exacte cu privire la toate comisioanele si taxele, valoarea ratelor si a dobanzii si momentul cand acestea trebuie platite, sanctiunile pentru intarzierea platii, existenta sau lipsa dreptului de extragere etc.

Toate acestea ar fi menite sa duca la evitarea plangerilor din partea clientilor referitoare la lucruri impuse de banci dupa semnarea contractului sau lucruri pe care nu le-au inteles de la inceput. Totusi, avand in vedere ca o mare parte din cei care incheie un contract de credit nu citesc in totalitate si cu atentie aceste contracte, nu putem sti daca informatiile suplimentare vor conduce la o scadere a numarului acestui tip de plangeri.

Ordonanta de urgenta ar trebui sa intre in vigoare in data de 11 iunie 2010, potrivit proiectului. Pentru contractele aflate in curs de derulare, creditorii au obligatia de a asigura conformitatea cu noua lege in termen de 90 de zile. Nesemnarea de catre consumator a actelor aditionale va fi considerata acceptare tacita.

A.B., T.B.