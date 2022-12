Economisirea in exces, noua criza mondiala

Recent s-a scris despre un cuplu din Statele Unite, ambii de 27 de ani, care pastreaza fiecare banut pe care il castiga pentru a se putea retrage din activitate la 40 de ani, milionari.

El poarta tricouri date gratuit de firma de IT la care lucreaza, ea hainele date de sora mai mare. Nu se duc in concedii, nu isi cumpara decat strictul necesar, ducand conceptul de economisire la extrem.

Multi oameni au inceput sa economiseasca intr-o mai mare masura decat pana acum, fiind speriati de ziua de maine, care ar putea aduce o concediere, de exemplu.

Insa cercetatorii avertizeaza, mai in gluma, mai in serios, de existenta unei alte crize, aceea a sentimentului de vinovatie al celui care economiseste.

Se stie deja ca in momentul cand cumparam ceva doar pentru noi sau ceva scump, putem suferi de un sentiment de vinovatie fata de aceasta achizitie.

Insa, potrivit lui Ran Kivetz de la Universitatea Columbia si a lui Anat Keinan, de la Universitatea Harvard, care au condus un studiu pe aceasta tema, remuscarile celui care isi arunca banii pe o vacanta sau o pereche de pantofi pe care si-o dorea dureaza putin.

"Oamenii se simt vinovati imediat dupa, dar, odata cu trecerea timpului, aceasta vina se disipeaza", spune Kivetz, citat de New York Times.

Pe de alta parte, cei care au economisit pentru mult timp ajung, la un moment dat, sa regrete ca au ratat "placerile vietii", sentimentul de neimplinire fiind mult indelungat pentru aceasta categorie de oameni, spun cercetatorii.

In timpul unor experimente, cei doi profesori au observat ca o mare majoritate a oamenilor ar alege premii gen sticle de vin sau vouchere pentru spa, decat bani care ar acoperi costul celor dintai.

"Daca as lua banii, i-as da pe chirie", a spus unul dintre participantii la studii. "In acest mod as fi obligat sa ma rasfat si sa nu cheltui banii pe mancare, de exemplu", a explicat un altul.

Un alt experiment a scos la iveala faptul ca oamenii ar lucra mai mult pentru premii de lux, decat pentru alte premii mai practice. Cu cat muncesc mai mult, cu atat se simt indreptatiti sa primeasca un premiu care sa-i rasfete.

"Nu fiti prea aspri cu propria persoana. Evident, trebuie sa fiti responsabili. Dar a fost o iarna deprimanta si nu este nimic gresit in a va rasfata putin. Atata timp cat va permiteti, nu este rau sa va bucurati de viata", sfatuieste Kivetz.

