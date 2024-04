Romanii au inceput sa alerge dupa reduceri din cauza crizei

Din cauza scumpirilor inregistrate in ultimul an, cheltuielile lunare ale romanilor au crescut cu 18%. Un studiu realizat recent arata ca romanii au inceput sa alerge, insa, dupa preturi mici si merg mai mult in magazine care ofera reduceri.

39% dintre consumatori cauta in general preturi mici, potrivit sondajului ShopperTrends, realizat de compania Nielsen. Studiul releva ca romanii pastreaza bani pentru alimente si cumpara mai putine haine sau alte produse de folosinta indelungata, transmite Realitatea TV.

In ciuda crizei, patronii marilor magazine si-au extins afacerile si au inaugurat alte centre comerciale. Cele mai multe magazine nou deschise au fost cele de tip discount, numarul acestora depasind 200 pana in luna aprilie.

Studiul mai arata si ca numarul celor care se plimbe prin marile magazine de placere a crescut cu 16% din 2005. Cei mai incantati de shopping sunt tinerii de pana la 35 de ani.

Cercetarea a fost efectuata in 12 orase din tara, inclusiv Capitala, pe un esantion de 1.200 de persoane, cu varste cuprinse intre 15 si 65 de ani.

