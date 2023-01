Se poate si invers: produsele made in Romania, cautate in China

Daca pana acum pietele romanesti erau invadate de produse made in China, se pare ca se poate si invers, marfurile fabricate in Romania avand mare cautare in randul chinezilor.

Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri va deschide, in septembrie, un centru de promovare a produselor romanesti la Beijing, scrie Evenimentul Zilei.

Centrul va fi deschis cu ocazia unei vizite pe care ministrul Constantin Nita o efectueaza in China.

China este cel mai important partener comercial al Romaniei din zona asiatica, ocupand locul doi la export si locul 1 la import.

In 2008, volumul schimburilor comerciale dintre cele doua tari a fost de 3,8 miliarde de dolari.

