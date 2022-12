Hotelierii de pe litoral anunta mentinerea tarifelor, in 2011

Hotelierii de pe litoral anunta pentru sezonul viitor mentinerea tarifelor la acelasi nivel cu cel din 2010 in varf de sezon si programe de inscrieri timpurii lansate inca din octombrie, cu reduceri de pana la 40%. La acestea se adauga si scaderi de tarife, de 10%-15%, pentru perioadele de inceput de sezon.

In pofida declaratiilor optimiste de la inceputul verii, hotelierii autohtoni, atat cei de pe litoral, cat si cei din zonele montane, raporteaza diminuarea veniturilor cu 25%-30% comparativ cu primul an de criza, scrie Financiarul.

Comparativ cu anul trecut, in pofida numeroaselor oferte speciale lansate chiar si in varf de sezon si a programelor speciale destinate stimularii cererii la capete de sezon, numarul turistilor a scazut cu 15%-20%, fata de aceeasi perioada a lui 2009.

Astfel, dupa cel mai slab an, cel putin pentru litoral, din ultimul deceniu, hotelierii si agentiile anunta ca vor mentine tarifele, anul viitor, la nivelul din acest an in perioada de varf de sezon, iar pentru perioadele in care cererea a mers prost in acest an, respectiv 15 iunie-15 iulie, se vor opera reduceri de tarife de 10%-20%, a declarat Nicolae Bucovala, presedintele asociatiei patronale Mamaia, pentru sursa citata.

