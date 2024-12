Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca autorizeaza RCS&RDS sa aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.

Compania de telecomunicatii este astfel prima care aplica suprataxe, dupa eliminarea tarifelor de roaming, pe 15 iunie.

Masura a fost luata "pentru a-i permite (RDS&RCS - n.red.) recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming si mentinerea tarifelor pentru serviciile oferite in Romania, in conformitate cu reglementarile europene privind roaming-ul", se arata intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.

Astfel, ANCOM "a aprobat cererea RCS&RDS de a aplica propriilor clienti anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru serviciile de roaming in Uniunea Europeana, dar si in Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein (SEE) ".

"Potrivit reglementarilor europene privind roaming-ul, operatorii mobili care nu sunt in masura sa sustina comercial Roam like at home, de exemplu ca urmare a tarifelor mici pe care le practica pe piata nationala, pot solicita si pot fi autorizati de autoritatea de reglementare, in urma unei analize, sa perceapa utilizatorilor anumite suprataxe de sustenabilitate, in plus fata de tarifele nationale.

Pana in prezent, ANCOM a primit o singura astfel de cerere, din partea RDS&RCS. Suprataxele autorizate de Autoritate sunt menite sa asigure posibilitatea RCS&RDS sa isi recupereze costurile pe care le suporta pentru a furniza propriilor clienti servicii de roaming in SEE, fara a fi afectate conditiile in care operatorul furnizeaza servicii mobile pe piata din Romania", mai transmite comunicatul.

Tarifele se aplica de vineri, cel mult un an

ANCOM subliniaza insa ca suprataxele pe care le autorizeaza "sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor de roaming furnizate in aceasta zona si se pot aplica tuturor clientilor RCS&RDS care consuma servicii de roaming in SEE, incepand cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicata RCS&RDS si intra in vigoare, pentru o perioada de maxim 12 luni".

"In prezent, cartelele preplatite comercializate de RCS&RDS nu permit utilizarea serviciilor de roaming.

Suprataxele pot fi aplicate de operator de la prima unitate de consum utilizata in roaming in SEE si numai pentru apelurile efectuate si primite, respectiv date (MB/GB) ", se mai arata in comunicat.

Autorizarea ANCOM, valabila un an, "poate fi reinnoita daca se mentin motivele de autorizare".

"ANCOM va monitoriza RCS&RDS in tot acest interval, astfel incat operatorul sa nu depaseasca nivelul suprataxelor autorizate si sa nu recupereze mai mult decat costurile furnizarii serviciilor de roaming in SEE", subliniaza Autoritatea.

Cat vor platii clientii Digi Mobil

In comunicat se arata si care sunt suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de companie - valori fara TVA:

a) 0,031 euro/minut, pentru apelurile efectuate;

b) 0,0108 euro/minut, pentru apelurile primite;

c) 6,37 Euro/GB (0,00637 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 30 iunie - 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 1 ianuarie - 30 iunie 2018.

Tarife finale mai mici, chiar si cu suprataxa

ANCOM transmite ca, pentru apelurile efectute in roaming in SEE, "abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul minut, numai suprataxa, in limita minutelor nationale incluse, respectiv tariful pentru apeluri in afara retelei plus suprataxa, dupa epuizarea minutelor nationale incluse".

"Pentru apelurile primite in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul minut, numai suprataxa. Pentru datele consumate in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul MB, numai suprataxa", mai informeaza ANCOM, care asigura ca tariful final platit va fi mai mic decat inainte de eliminarea tarifelor de roaming.

"Chiar daca operatorul va aplica maximul suprataxei autorizate de ANCOM, abonatii RCS&RDS ar urma sa plateasca in final tarife cu aproximativ 38% mai mici pentru apelurile efectuate, respectiv cu aproximativ 87% mai mici pentru datele consumate in roaming in SEE, comparativ cu tarifele pe care le plateau in perioada 30 aprilie 2016 - 14 iunie 2017.

RCS&RDS poate in continuare sa stabileasca o politica de utilizare rezonabila a resurselor de roaming in SEE", mai transmite ANCOM.

Pe site-ul ANCOM se arata ca suprataxele ar putea fi aplicate si pentru apeluri efectuate si chiar primite, dar si pentru sms-uri trimise, "daca ai depasit utilizarea rezonabila a serviciului de roaming in UE/SEE".

F.N.

