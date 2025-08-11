Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”

Autor: Dan Stan
Luni, 11 August 2025, ora 13:46
964 citiri
Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”
Sandvișuri în Aeroportul Otopeni, august 2025 / FOTO: Ziare.com

Prețurile la alimentele din magazinele și restaurantele din Aeroportul Otopeni au fost mereu subiect de glume, dezbateri și critici acide. În august, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”, tarifele au fost „actualizate”.

Tarifele din Aeroportul Otopeni, localizat aproape de București, concurează cu cele din marile capitale europene. Astfel, în august, la un butic din „Henri Coandă”, prețurile arată astfel:

- Croissant cu jambon și brânză comte - 41 de lei;

- Baghetă cu ton și legume - 52 de lei;

- Panini (sandviș) cu șuncă și cașcaval - 53 de lei;

- Baghetă cu șnițel de pui - 57 de lei;

- Baghetă salam - 57 de lei;

- Panini (sandviș) cu șnițel de pui - 57 de lei;

- Ciabatta curcan și cașcaval - 57 de lei;

- Salată grecească - 59 de lei;

- Salată somon și avocado - 61 de lei;

- Salată cobb cu pui - 64 de lei.

Practic, un sandviș costă între 52 și 57 de lei.

Imagini și prețuri documentate de Ziare.com, în data de 3 august 2025.

Măsuri fiscale dure, pe fondul crizei generate de guvernele PSD și PNL

Odată cu instalarea Guvernului Bolojan, au fost stabilite măsuri fiscale dure: creșterea TVA-ului la 11%, respectiv 21% pentru produse alimentare, nealimentare, medicamente, servicii, ridicarea plafonării tarifelor la energie și la carburanți, majorarea accizelor la carburanți, introducerea CASS-ului pentru diverse categorii sociale, eliminarea sporurilor și a unor beneficii extrasalariale pentru unele categorii de bugetari.

În plus, Ilie Bolojan a anunțat că de anul viitor, și impozitele pe proprietate ar putea crește cu nu mai puțin de 70%. Se anunță vremuri grele pentru populație, avertizează profesorul Mircea Coșea.

„Se generează o polarizare a societății. Acesta este lucrul cel mai grav pe care îl face acest guvern: ne aduce într-o stare de țară sud-americană din anii ‘50 sau ca pe-o țară africană, mai recentă. Aceste măsuri afectează foarte grav populația care are venituri de până în 1.000 de euro net pe lună. Această categorie va fi foarte grav afectată. Nu doar puterea de cumpărare va fi într-o scădere abruptă, ci și condițiile de viață. Condițiile de viață, adică manifestarea individului la nivelul valorilor europene, pentru că suntem țară europeană, așa cum a spus domnul președinte”, a declarat economistul Coșea, pentru Ziare.com.

Industria auto din România, afectată puternic de haosul deciziilor privind programul Rabla. Producătorii solicită decizii urgente
Industria auto din România, afectată puternic de haosul deciziilor privind programul Rabla. Producătorii solicită decizii urgente
Haosul decizional al autorităților privind gestionarea programului „Rabla” afectează profund sectorul auto, consumatorii și bugetul statului român, avertizează Asociația Producătorilor...
Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
Afacerile firmelor cu capital românesc merg din ce în ce mai prost, arată datele oficiale. Cheltuielile operaționale au crescut, mai ales cele cu salariile, pe fondul inflației explozive de...
#preturi, #sandvis, #Aeroportul Otopeni , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
1.000.000Euro la semnatura pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata sa-l transfere
a1.ro
Cum arata ispita Andrusca inainte sa isi puna implant fesier. Imagine rara cu ea inainte de interventia estetica
ObservatorNews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamna. Subiecte la Limba si literaturaromana

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”
  2. Industria auto din România, afectată puternic de haosul deciziilor privind programul Rabla. Producătorii solicită decizii urgente
  3. Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
  4. Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului
  5. Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?
  6. BNR menține dobânda-cheie la 6,50% - TradeVille
  7. Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
  8. Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
  9. Un bărbat care a urmat un sfat ChatGPT a ajuns la spital. Cum a ajuns să-și pună viața în pericol după îndrumările inteligenței artificiale
  10. SRL versus PFA. Ce formă de organizare fiscală se potrivește mai bine antreprenorilor aflați la început de drum în această perioadă