Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”

Prețurile la alimentele din magazinele și restaurantele din Aeroportul Otopeni au fost mereu subiect de glume, dezbateri și critici acide. În august, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”, tarifele au fost „actualizate”.

Tarifele din Aeroportul Otopeni, localizat aproape de București, concurează cu cele din marile capitale europene. Astfel, în august, la un butic din „Henri Coandă”, prețurile arată astfel:

- Croissant cu jambon și brânză comte - 41 de lei;

- Baghetă cu ton și legume - 52 de lei;

- Panini (sandviș) cu șuncă și cașcaval - 53 de lei;

- Baghetă cu șnițel de pui - 57 de lei;

- Baghetă salam - 57 de lei;

- Panini (sandviș) cu șnițel de pui - 57 de lei;

- Ciabatta curcan și cașcaval - 57 de lei;

- Salată grecească - 59 de lei;

- Salată somon și avocado - 61 de lei;

- Salată cobb cu pui - 64 de lei.

Practic, un sandviș costă între 52 și 57 de lei.

Imagini și prețuri documentate de Ziare.com, în data de 3 august 2025.

Măsuri fiscale dure, pe fondul crizei generate de guvernele PSD și PNL

Odată cu instalarea Guvernului Bolojan, au fost stabilite măsuri fiscale dure: creșterea TVA-ului la 11%, respectiv 21% pentru produse alimentare, nealimentare, medicamente, servicii, ridicarea plafonării tarifelor la energie și la carburanți, majorarea accizelor la carburanți, introducerea CASS-ului pentru diverse categorii sociale, eliminarea sporurilor și a unor beneficii extrasalariale pentru unele categorii de bugetari.

În plus, Ilie Bolojan a anunțat că de anul viitor, și impozitele pe proprietate ar putea crește cu nu mai puțin de 70%. Se anunță vremuri grele pentru populație, avertizează profesorul Mircea Coșea.

„Se generează o polarizare a societății. Acesta este lucrul cel mai grav pe care îl face acest guvern: ne aduce într-o stare de țară sud-americană din anii ‘50 sau ca pe-o țară africană, mai recentă. Aceste măsuri afectează foarte grav populația care are venituri de până în 1.000 de euro net pe lună. Această categorie va fi foarte grav afectată. Nu doar puterea de cumpărare va fi într-o scădere abruptă, ci și condițiile de viață. Condițiile de viață, adică manifestarea individului la nivelul valorilor europene, pentru că suntem țară europeană, așa cum a spus domnul președinte”, a declarat economistul Coșea, pentru Ziare.com.

