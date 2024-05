Gazele se scumpesc de la 1 iulie - cat platim in plus

Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de vineri, majorarea cu 8% a pretului gazelor naturale pentru consumatorii casnici si cu 3% pentru cei noncasnici, de la 1 iulie.

Majorarea este prevazuta in Ordinul nr. 46 /2013 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, aprobat vineri.

Potrivit ANRE, datorita evolutiilor favorabile ale pretului de import si a necesarului de import pentru acoperirea consumului, cresterea pretului final pentru consumatorii noncasnici este mai mica decat cea prevazuta in calendarul de eliminare treptata a preturilor reglementate de 5%.

Pretul gazelor pentru companii creste

"Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in conditiile respectarii Calendarului de eliminare treptata a preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, calendar agreat cu organismele internationale si aprobat de Guvernul Romaniei, prin masurile luate, estimeaza pentru anul 2013 o crestere a pretului final pentru consumatori mai mica decat cea prevazuta in calendar", se precizeaza in comunicatul institutiei.

Potrivit ANRE, in acest an gazele naturale s-au scumpit la 1 februarie numai pentru clientii noncasnici, cresterea de pret fiind, in medie, de 5%, conform calendarului aprobat de Guvern.

"Preturile finale reglementate aferente clientilor casnici si noncasnici au ramas nemodificate incepand cu 1 aprilie 2013, chiar daca in pretul final reglementat a fost luata in considerare noua valoare a pretului productiei interne.

Avand in vedere ca celelalte elemente care intra in componenta costului unitar al gazului nu au generat modificari semnificative in calculul acestuia (scaderea necesarului de import, scaderea pretului import) suma fixa unitara pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale pentru clientii noncasnici a ramas nemodificata", precizeaza ANRE.

In acest an, urmatoarea crestere de pret la gazele naturale este prevazuta pentru 1 octombrie, in cazul clientilor casnici majorarea fiind de 2% iar in cel al consumatorilor noncasnici de 3%.

In concluzie, pentru anul 2013, cresterea preturilor finale reglementate realizata/estimata de ANRE, este de aproximativ 10% pentru clientii casnici si circa 11% pentru clientii noncasnici, fata de 18% conform calendarului.