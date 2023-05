Painea se scumpeste, de la 1 august

Painea si produsele de panificatie se vor scumpi, de la 1 august, cu 20 la suta, au anuntat, marti, patronatele din industria de profil.

Acest fapt e in contradictie cu declaratiile recente ale ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, care linistea populatia spunand ca "nu exista temeri" in legatura cu acest lucru.

"Nu exista niciun fel de temere ca painea s-ar putea scumpi in perioada urmatoare. Faptul ca painea nu se scumpeste tine mai mult de puterea de cumparare. In momentul in care s-ar scumpi, consumatorul nu ar mai putea avea acces. Este in detrimentul producatorilor. Sunt mecanisme de piata si nu tin de Ministerul Agriculturii", afirma Constantin de curand.

Anterior, presedintele Patronatului din Industria de Morarit si Panificatie (ROMPAN), Aurel Popescu, declarase ca pretul painii ar putea creste, ca urmare a majorarii pretului la grau cu 20-25 la suta.

Ministrul Agriculturii: Painea nu se va scumpi

"Pretul graului este mai mare cu 20-25 la suta in acest an, in perioada recoltarii, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste painea de pe piata, deocamdata efectele se vad in faina, in conditiile in care a inceput deja sa creasca pretul acesteia. Efectele se pot vedea la paine in doua saptamani", a afirmat Aurel Popescu.