Cinematografele din Bucuresti, cele mai scumpe din UE raportat la salariu

In functie de salariul mediu brut pe ora, cele mai scumpe cinematografe pentru populatie sunt cele din Bucuresti (Romania) - unde este necesar sa muncesti aproape doua ore pentru a cumpara un bilet de intrare la film la sfarsit de saptamana, cele de la Sofia (Bulgaria) si Bratislava (Slovacia).

In Bucuresti si in Sofia, pretul mediu al biletului de intrare este sub 4 euro, releva marti site-ul Expansion.com.

Suma de bani necesara pentru a merge sa vezi un film la cinematograf poate varia pana la 182 la suta, intre cele 27 de capitale ale Uniunii Europene. Concluzia apartine unui studiu realizat de organizatia spaniola FACUA - Consumidores en Accion (Consumatorii in Actiune), de unde reiese ca la Vilnius (Lituania) se poate merge la cinema platind in medie 3,62 de euro la sfarsit de saptamana sau la o ocazie speciala, in timp ce in Helsinki (Finlanda) se plateste in medie o suma de 10,20 euro. In Madrid (Spania) pretul mediu este de 6,93 euro.

Cele mai ieftine cinematografe se afla la Copenhaga (Danemarca), unde pretul unei intrari reprezinta echivalentul a mai putin de jumatate de ora de lucru, Luxemburg si Berlin (Germania). In orasul danez pretul mediu pentru un bilet de intrare este de 9,8 euro, si de 7 euro la Luxemburg si in capitala germana.

Madrid se afla pe locul 14 din lista, care incepe cu cele mai ieftine capitale din punctul de vedere al cinematografelor. Capitala Spaniei se situeaza chiar dupa Paris (Franta) si inainte de Londra (Marea Britanie).

Incepand cu orasul care are cele mai ieftine cinematografe pentru consumatorii sai, in functie de salariul mediu, lista arata astfel: Copenhaga (Danemarca), Luxemburg (Luxemburg), Berlin (Germania), Bruxelles (Belgia), Viena (Austria), Dublin (Irlanda), Amsterdam (Olanda), Ljubljana (Slovenia), Stockholm (Suedia), Helsinki (Finlanda), Lisabona (Portugalia), Nicosia (Cipru), Paris (Franta), Madrid (Spania), Londra (Marea Britanie), Roma (Italia), Vilnius (Lituania), Tallinn (Estonia), Atena (Grecia), Riga (Letonia), Praga (Republica Ceha), Varsovia (Polonia), Budapesta (Ungaria), Bratislava (Slovacia), Sofia (Bulgaria) si Bucuresti (Romania).

In ceea ce priveste cinematografele 3D, Parisul este capitala cu cel mai ridicat pret, cu o medie de 13 euro, fata de numai 5,97 euro la Vilnius.

