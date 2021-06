Cel mai scump burger din Romania: costa 1.000 de euro. Ce ingrediente contine

Golden Burger va fi realizat din ingrediente premium: carne de vita romaneasca, caviar produs in Romania, chifle, branzeturi si legume de provenienta locala, si va fi ornat cu foita de aur.De prepararea celui mai scump burger se va ocupa Chef Iulian Olaru, cu o experienta de aproape 20 de ani in bucatarie, fost concurent Chefi la Cutite Burgerul de 1.000 de euro va fi pregatit si prezentat la standul Grill Fest din cadrul evenimentului CARNEXPO Grill, organizat pe 10 si 11 iunie, in Alba Iulia.