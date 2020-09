INS: Capacitatea de cazare turistica a fost cu 54,9% mai mica in primul semestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2019

In primele sase luni, din 2020, hotelurile au detinut cea mai mare pondere, de 60,2%, in totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, fiind urmate de pensiuni agroturistice (13,1%), pensiuni turistice (12)%, vile turistice (4%), hosteluri (3,8%), moteluri (3,2%) si restul tipurilor de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica (3,7%).Numarul de innoptari ale turistilor romani cazati in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 84,9% din total innoptari. Comparativ cu semestrul I 2019, numarul total de innoptari a scazut cu 62,5%, numarul de innoptari al turistilor romani inregistrand o scadere cu 59,8%, iar cel al turistilor straini cu 72,9%.Sosirile vizitatorilor straini in Romania in primele sase luni din 2020 au fost de aproape 2,725 milioane, in scadere cu 50,8% fata de semestrul I 2019.Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii straini pentru calatoriile catre Romania (79,7% din numarul total de sosiri); restul calatoriilor au fost efectuate cu mijloace de transport aerian (17,6%), naval (1,7%) si feroviar (1,0%).Plecarile vizitatorilor romani in strainatate in semestrul I 2020 au fost de 5,121 milioane, in scadere cu 49,6% fata de semestrul I 2019. Cea mai mare parte a calatoriilor vizitatorilor romani in strainatate a fost realizata cu mijloace de transport rutier (68,8%); restul calatoriilor au fost efectuate cu mijloace de transport aerian (30,5%), feroviar (0,5%) si naval (0,2%).