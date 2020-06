Monitorul Preturilor afiseaza si preturile pentru masti, manusi si dezinfectanti

Ziare.

"Monitorul Preturilor ofera consumatorilor posibilitatea de a compara preturile practicate de lanturile de magazine pentru unele produse de protectie sanitara. Astfel, in cadrul aplicatiei Monitorul Preturilor Produselor Alimentare a fost introdusa o noua categorie de produse, Masti, Manusi si Dezinfectanti", a anuntat autoritatea de concurenta intr-un comunicat.Pana in prezent, patru dintre marile lanturi comerciale au finalizat deja transmiterea acestor informatii catre aplicatie, urmand ca, pana la inceputul saptamanii viitoare, sa finalizeze procesul si ceilalti comercianti."Impreuna cu partenerii nostri, am decis sa venim in sprijinul consumatorilor, oferindu-le posibilitatea de a identifica magazinele unde gasesc aceste produse, foarte cautate in aceasta perioada, la preturi accesibile", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Platforma este gestionata de Consiliul Concurentei, dar informatiile sunt incarcate in aplicatie, la nivel national, de catre companiile partenere.Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, www.monitorulpreturilor.info , afiseaza informatii despre aproximativ 30.000 de produse alimentare comercializate in peste 1.700 de magazine apartinand Carrefour, Kaufland, Penny, Selgros, Mega Image, Lidl, Cora, Auchan, Profi si Supeco.Aplicatia poate fi accesata la nivelul intregii tari de pe telefonul mobil, tableta sau PC, putand fi descarcata din Google Play si App Store. Proiectul a fost lansat anul trecut de Consiliul Concurentei si contine doua componente: Monitorul Preturilor Produselor Alimentare si Monitorul Preturilor Carburantilor (care permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre principalele retele de distributie a carburantilor auto).