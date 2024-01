Romania are preturi de UE, dar nu si salarii

In pofida veniturilor salariale mici, Romania si-a actualizat in timp preturile la utilitati si chiar la alimente cu cele practicate in tarile Uniunii Europene, se arata in "Raportul anual Romania 2012", realizat de Societatea Academica din Romania (SAR).

"Asta in conditiile in care PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat conform standardului puterii de cumparare, reprezenta 40,6% din media zonei euro (in 2010 - n.red.). In conditiile cheltuirii unor sume calculalte in dolari PPP (purchasing power parity - unitate monetara care reflecta puterea de cumparare a acelorasi bunuri si servicii in tarile comparate) de aproximativ 6 ori mai mici pe cap de locuitor decat in tari avansate economic precum Olanda sau Germania, s-a facut permanent rabat la calitatea serviciilor si la acoperirea in profil teritorial cu servicii medicale, populatia rurala beneficiind de infrastructura si personalul medical in mult mai mica masura decat cea urbana", se arata in document.

Potrivit acestuia, consumul de medicamente a crescut de la an la an, ajungand astazi la aproximativ 2,5 miliarde euro din care 75% medicamente prescrise pe reteta, la mai putin de jumatate fata de consumul mediu de medicamente din UE, in conditiile in care pretul medicamentelor este la un nivel comparabil.

"Datorita insuficientei finantari a spitalelor s-a ajuns astazi la situatia in care medicamentele ocupa mai putin de 10% din bugetul total al unui spital, medicii si directorii de spitale preferand, in multe situatii, sa impinga pacientii catre achizitia de medicamente cu banii jos, de la farmaciile cu circuit deschis de la poarta spitalului", se spune in raportul SAR.

