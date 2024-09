Iata ca a venit si a doua zi de Craciun si multi romani se indreapta spre ... mall sau supermarket pentru alte cumparaturi.

Ziare.com va vine in ajutor cu programul special din aceasta perioada al supermarketurilor, mall-urilor si bancilor.

Programul supermarketurilor

Magazinele PENNY isi asteapta clientii dupa urmatorul program:

26 decembrie 2019 - intre orele 9:00 - 16:00

27 - 30 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 23:00

31 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 18:00

1 ianuarie 2020 - INCHIS

2 ianuarie 2020 - intre orele 9:00 - 16:00

Si magazinele Kaufland au program special in perioada sarbatorilor de iarna.

In a doua zi de Craciun, joi, 26.12.2019, si in a doua zi a Anului Nou, joi, 02.01.2020, majoritatea magazinelor vor avea program scurt: se vor deschide la ora 9.00, iar ora inchiderii va varia in intervalul 15:00 - 16:00, cu exceptia magazinelor din Gherla si Reghin, care vor fi inchise in ambele zile, respectiv cel din Orastie, care va fi inchis doar pe 26.12 si cel din Falticeni doar pe 02.01.2019.

In perioada 27.12.2019 - 30.12.2019, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 22:00 - 23:30, cu posibilitate de prelungire.

Miercuri, 01.01.2020, toate magazinele Kaufland vor fi inchise.

Magazinele AUCHAN sunt deschise pe 31 decembrie in intervalul 8.00-18.00. Pe 26 decembrie si 2 ianuarie, programul este de la 10.00 pana la 22.00. Pe 1 ianuarie, magazinele sunt inchise.

In cea mai mare parte, programul de Craciun si Revelion al magazinelor Mega Image este urmatorul:

26 decembrie si 2 ianuarie: intre orele 10.00 - 18.00

31 decembrie: intre orele 07.00 si 21.00 sau intre 08.00 si 20.00, in functie de unitate

1 ianuarie - inchis

Exceptie fac unitatile din mall-uri, care vor avea program special in functie de cel al centrului comercial.

Magazinele LIDL sunt inchise pe 26 decembrie, dar si pe 1 ianuarie. Pe 2 ianuarie, programul este de la 09.00 la 16.00.

Supermarketurile si hipermarketurile Carrefour sunt inchise pe 1 ianuarie.

Magazinele Cora sunt inchise pe 1 ianuarie, iar in urmatoarea zi programul va fi redus, intre 10.00 si 20.00.

La PROFI pe 26 programul e 10.00-18.00, pe 31 decembrie unitatile se inchid la 18.00 sau la 19.00. Pe 1 ianuarie magazinele sunt inchise, iar pe 2 ianuarie programul e 10.00-18.00.

Programul bancilor de Craciun si Revelion

Agentiile vor fi inchise pe 25 decembrie, 26 decembrie si 1 ianuarie, cu exceptia unor unitati in supermarketuri si mall-uri, care vor avea un program special. In plus, call center-ul bancilor va asigura in zilele libere asistenta clientilor.

Programul mall-urilor din Bucuresti de Craciun si Revelion

Bucuresti Mall Vitan

Marti, pe 31 decembrie, restaurantele, cafenelele si Mega Image vor fi deschise intre 10:00 si 20:00, magazinele si salonul GETT's Color Bar intre 10:00 - 19:00, iar cinematograful Hollywood Multiplex - intre 10:00 si 20:00.

De Anul Nou, pe 1 ianuarie, clientii vor putea merge in restaurante, cafenele si in Mega Image intre 14:00 si 22:00, in magazine si la GETT's Color Bar intre 14:00 si 21:00, iar la cinema intre 14:00 si 01:00. World Class va fi inchis in aceasta zi.

Cazinoul va functiona dupa program normal, non-stop, pe toata durata sarbatorilor.

In celelalte zile, in afara celor mentionate mai sus, orarul e normal.

Plaza Romania

Programul Plaza Romania in perioada sarbatorilor va fi dupa cum urmeaza:

Joi - 26.12.2019

Magazine: 10:00 - 22:00

Restaurante, cafenele, Mega Image: 10:00 - 23:00

Cinema: 10:00 - 23:00

Marti - 31.12.2019

Magazine: 10:00 - 18:00

Restaurante, cafenele, Mega Image: 10:00 - 18:00

Cinema: 10:00 - 18:00

Miercuri - 01.01.2020

Magazine: Inchise

Restaurante, cafenele, Mega Image: 14:00 - 22:00

Cinema: 14:00 - 22:00

Joi - 02.01.2020

Magazine: 10:00 - 22:00

Restaurante, cafenele, Mega Image: 10:00 - 23:00

Cinema: 10:00 - 23:00

Sun Plaza

Mega Mall

ParkLake Shopping Center

Promenada

AFI Cotroceni

Veranda Mall

Baneasa Shopping City

