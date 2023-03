Ungaria inchide supermarketurile duminica

Marile supermarketuri din Ungaria vor fi nevoite sa isi inchida usile duminica, potrivit celei mai recente masuri economice luata de premierul Viktor Orban.

Propunerea legislativa ajunge in fata Parlamentului ungar saptamana aceasta si este de asteptat sa provoace probleme supermarketurilor, majoritatea detinute de grupuri straine, precum Tesco, Aldi si Auchan. Magazinele mici nu vor fi afectate, scrie The Financial Times.

Orban isi apara masura si sustine ca protejeaza ziua de duminica, o zi de odihna a crestinilor.

In plus, sustine seful Executivului de la Budapesta, Germania si Austria au restrictii similare. Industria a avertizat insa ca legea, care introduce si taxe si reforme pentru investitorii strini, va afecta interesele consumatorilor si angajatilor.

Ministrii ungari sustin ca sunt putine motive economice pentru aceasta lege si sustinerea premierului i-a luat pe multi prin surprindere. Reforma a fost initial propusa de o grupare aliata Fidesz, crestin-democratii, insa multa vreme nu a generat interes.