100.000 de numere au fost portate in Romania

O suta de mii de numere de telefon au fost portate, in Romania, aceasta cifra fiind atinsa la inceputul saptamanii.

"Sunt destul de multe pentru a ne spune ca portabilitatea functioneaza si ca utilizatorii de telefonie din Romania stiu despre existenta sa. Insa nu sunt extrem de multe, ceea ce ne spune ca operatorii de telefonie fac eforturi pentru a-si pastra clientii si pentru a-i multumi. Acesta este rolul portabilitatii, sa dea clientilor mai multa putere si operatorilor un motiv in plus sa se straduiasca mai mult", a declarat Catalin Marinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat.

Din total, 70.845 sunt numere de telefonie mobila, iar 29.155 numere din telefonia fixa.

In telefonia fixa, cele mai multe numere au fost portate catre UPC (14.670), urmata de RCS&RDS (6.486) si Vodafone (4.312).

Pe segmentul telefoniei mobile, cei mai multi clienti i-a castigat Vodafone (26.353), urmata de Cosmote (26.104) si Orange (17.322).

Un operator poate procesa, zilnic, un numar de 700 de numere, pentru telefonie mobila, si 450, pentru telefonia fixa.

Ads