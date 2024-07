In 2010, puterea de cumparare a romanului va scadea cu 25%

In 2010 se scumpesc mancarea, utilitatile si creste si valoarea euro.

"De la 1 ianuarie ne vom confrunta cu cresteri de pret la energie, gaze naturale si carburanti, datorita majorarii accizelor si aprecierii monedei europene", a declarat pentru Gardianul Iulian Iancu, presedintele Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor.

"Producatorii din sectorul agroalimentar vor fi afectati de cresterea costului materiei prime, de productie, de transport si de desfacere in supermarketuri. In aceste conditii, produsele alimentare risca sa se scumpeasca chiar si cu 25%", sustine Iancu.

Deputatul are de gand sa vorbeasca cu sefii de la ANRE pentru a analiza eventuale scaderi de tarif.

Specialistii din sistem sustin ca cel putin in domeniul gazelor, pe fondul scaderii costului importurilor, factura romanilor s-ar fi putut ieftini in acest an cu peste 20%. ANRE a decis insa doar doua scaderi, in lunile mai si iulie, de 3%, respectiv 5%. In ciuda deciziei ANRE, 2010 va aduce o crestere a pretului la utilitati, consultantii Price Waterhouse Copers avertizand ca, in urma majorarii accizelor si a deprecierii leului, prima zi a anului viitor va aduce scumpiri cu 20% la carburanti si cu 31% la energie.

Presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA), Dragos Frumosu, spune ca, daca se scumpesc utilitatile si se va deprecia leul, automat va creste pretul si la mancare.

"Circa 80% din comert se face in hypermarketuri si exista anumite amenintari ca nu se vor mai vinde produse romanesti sau vor creste excesiv taxele pentru accesul acestora la raft", a spus Frumosu pentru Gardianul.

"O prognoza de pret este ireala in acest moment. In cazul in care pretul utilitatilor creste, cel al alimentelor se va mari cu 6 pana la 20%, iar puterea de cumparare a romanilor va scadea cu 25%. In situatia in care suntem, preturile pietei nu pot fi mentinute decat prin evaziune", considera Sorin Minea, presedintele Romalimenta.

