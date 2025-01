Inaugurarea lui Trump sau prezentare de modă. Cum s-au îmbrăcat invitații și invitatele la ceremonia de învestire a noului președinte FOTO

De la ţinuta de un verde intens a Ivankăi Trump până la haina de un roz suav a Ushei Vance, cu o eşarfă asortată, toate doamnele prezente luni, 20 ianuarie, la învestirea preşedintelui Donald Trump au ales eleganţa. Prima doamnă Jill Biden a ales un violet îndrăzneţ, din cap până în picioare, cu o haină, mănuşi şi pantofi asortate, în timp ce vicepreşedinta Kamala Harris a ales o ţinută în mare parte neagră, cu mănuşi de piele şi o eşarfă alb-negru.

Jill Biden

Fosta primă doamnă Jill Biden a purtat din nou un albastru purpuriu din cap până în picioare. Albastrul este o culoare foarte prezentă pentru întreaga familie Biden şi a ajuns să reprezinte administraţia din ultimii patru ani.

La ceremonia de depunere a jurământului de către soţul ei în 2021, Jill a purtat o haină albastră creată de designerul/fondatorul Alexandra O'Neill pentru brandul de lux de îmbrăcăminte pentru femei Markarian din New York. Se spune că aceasta a dus la vânzări semnificative pentru designer. A fost făcută la comandă şi brodată cu cristale Swarovski, plus că avea o mască de faţă asortată din era pandemiei.

Soţii Biden au ales luni să se îmbrace în haine semnate de designerul american Ralph Lauren, ale cărui haine şi a cărui poveste sunt adesea considerate sinonime cu visul american.

Nu este o surpriză: Jill a purtat hainele sale în ultimii patru ani şi a fost prezentă la defilarea sa de modă din Hamptons în septembrie anul trecut.

Soţul ei i-a acordat recent lui Ralph Lauren Medalia Prezidenţială a Libertăţii - cea mai înaltă distincţie civilă a naţiunii - şi, în acest proces, l-a făcut primul creator de modă care primeşte această distincţie.

Costumele Ralph Lauren au fost o uniformă potrivită pentru alegerea preşedintelui Biden. Pe site-ul Casei Albe, la plecarea sa din funcţie, se rezumă preşedinţia sa: „pentru toţi americanii, o ţară pentru toţi americanii, un viitor pentru toţi americanii”.

S-ar putea spune că şi costumele sale Ralph Lauren sunt, de asemenea, concepute pentru a nu lăsa niciun american pe dinafară - nu se îndepărtează niciodată prea mult de albastrul clasic şi de liniile clasice.

Ivanka Trump

Ivanka Trump ales un costum cu fustă verde smarald şi o pălărie asortată. Silueta în formă de clepsidră - talia strânsă şi fusta mai amplă - a fost un omagiu adus glamourului New Look al lui Dior, care a inaugurat o nouă eră în modă după cel de-al Doilea Război Mondial.

Ivanka a purtat un sacou alb Oscar de la Renta cu un tiv asimetric de batic pentru ziua învestirii din 2017.

Ţinuta primei fiice pare că ar putea trimite la creaţia lui Adolfo Sardiña, un designer de modă american de origine cubaneză care a devenit cunoscut pentru pălăriile sale spectaculoase, care au fost purtate de Nancy Reagan la ambele învestiri ale soţului ei.

Usha Vance

Avocată şi soţia vicepreşedintelui ales J.D. Vance, a ales pentru Ziua Învestirii un palton cu un detaliu extrem de modern: o eşarfă prinsă intenţionat în cureaua de la nivelul taliei.

Hillary Clinton

La învestirea lui Bill Clinton din 1997, Hillary Clinton a purtat o ţinută roz candy floss de Oscar de la Renta. Iar la prima ceremonie de depunere a jurământului de către soţul său, în 1993, a ales un look neobişnuit de încărcat pentru o primă doamnă în ziua inaugurării: un costum în carouri de la designerul din Arkansas Connie Fails şi o pălărie din catifea albastră de la Darcy Creech.

În 2017, la prima învestire a lui Trump, ea a purtat un costum cu pantaloni Ralph Lauren alb şi crem - ţinuta care o face în mod clar să se simtă cea mai pregătită pentru luptă şi cea mai profesionistă, scrie BBC.

Luni, în contrast puternic cu paleta sa anterioară, ea a optat pentru un costum de culoare albastru marin. Pe haina ei a prins o singură broşă. Detaliile acesteia rămân neclare, dar broşele sunt adesea sursa mesajelor vestimentare, iar Clinton ştie asta. Ea a purtat recent o broşă cu un vultur pleşuv - un simbol naţional - cu steagul SUA pe ea pentru funeraliile lui Jimmy Carter.

