O colaborare între Maria Daniela Ivănușcă, meșter popular și profesoară la Școala de Artă Populară din Botoșani, și un creator de modă care a avut prezentare la Milano a stârnit ample polemici în mediul online.

Daniela Ivănușcă a contribuit cu o țesătură din lână, realizată în mod tradițional, la creațiile prezentate la Milano.

Profesoara a vrut să arate prietenilor virtuali rezultatul muncii sale și a iscat un adevărat război. Într-o tabără se află ”conservatorii” care refuză ca elemente tradiționale ale portului popular să apară în ținutele moderne considerate ”oribile” și ”lipsite de gust”, iar de partea cealaltă se află apărătorii meșterului popular care i-au apreciat efortul și reușita.

Fotografiile din timpul prezentării de modă, postate pe pagina de Facebook a profesoarei, au stârnit sute de reacții vehemente, o parte dintre cei care au comentat fiind de părere că rezultatul dintre tradițional și modern nu poate fi considerat drept o ”capodoperă” așa cum a fost descrise de autoare.

”Doamnă, am crezut că e bătaie de joc. Tradiția populară românească, credeți că numai atâta merită?! Și dacă sunteți ROMÂNCĂ, de ce nu ați luat atitudine? Înghițiți pe neamestecate, toate porcăriile "iluminaților" care sunt mai negri ca întunericul și vă mai și lăudați cu asta!? ".. Capodoperă pe gustul artiștilor vestimentari." Doamnă, dumneavoastră știți ce înseamnă cuvântul CAPODOPERĂ?

CHEF D' OEUVRE. CAP DE ARTIST (ÎN FRUNTEA TUTUROR LUCRĂRILOR - PRIMA DINTRE LUCRĂRI).

Mai departe: pe "gustul". N-au gust. Desen. Linie. Nimic. Armonizare a culorilor. Lipsă oribilă de gust.

Pui două ștergare de masă sau de perete, " coadă" la trenă...Nemaivorbind de oribilitatea aceea cu pantalonii. Dacă faci creații sensibile, care să pună în valoare, frumusețea, bogăția, inventivitatea tezaurului popular românesc, în îmbrăcăminte - DA.

Dar mizeria aceea de pantaloni, ce reprezintă? VĂ REPREZINTĂ?

REPREZINTĂ CULTURA PORTULUI POPULAR ROMÂNESC?

Vă rog foarte mult să vă reveniți, să respirați, cereți - vă SCUZE, de la strămoși și întrebați - L PE DUMNEZEU, dacă așa ceva, merită cultura tradițională populară, românească??”, a scris unul dintre urmăritorii paginii.

Un alt comentator îi ia apărarea profesoarei din Botoșani, aducând drept argument modul în care a fost tratat Constantin Brâncuși la debut, tocmai pentru că a îndrăznit să folosească în creațiile sale elemente tradiționale românești.

”… exact ce spuneți dumneavoastră acum, s-a spus cândva și despre Brâncuși. Nu vă place cum au folosit designerii ceia țolul? Soarta! Nu vă cere nimeni să-l îmbrăcați. Și ce înțelegeți dumneavoastră prin "cultură tradițională"? Cultura tradițională se rezumă la un țol pe care niște designeri l-au încorporat în creația lor? Da... ce ziceți de "iile" celea frumoase făcute China cu care vă împopoțonați, de faptul că vă încuiați porțile în seara de Crăciun să nu vă intre colindătorii în curte, de faptul că ați înlocuit Slujba de Crăciun cu o beție crâncenă, cu cadouri și cu ieșitul la mall? Străinii nu o să ne distrugă niciodată tradițiile! După cum vedeți, în felul lor, le apreciază! Noi le distrugem!”, contracarează altcineva.

”Nu tot ce este cusut și țesut manual este tradițional”

O altă persoană invită participanții la discuția aprinsă să facă distincția între un costum popular și creația unui artist contemporan.

”Produsele artei tradiționale românești (populare/țărănești) le putem vedea in muzeele etnografice și nu în exemplele pe care le-ați menționat. Nu se impune niciun schimb de experiență. Vizitând expozițiile organizate de muzeele din țară și din multele lucrări de specialitate despre portul tradițional romanesc, publicate înainte și după 1990, putem învăța ce este un port tradițional (de la găteala capului si pana la încălțăminte, incluzând podoabele).

În ceea ce privește costumul, trebuie să învățăm să diferențiem un costum tradițional (produs al lumii rurale) de unul național (cel din urma a apărut in sec. al XIX-lea și a fost construit și promovat de către elitele societății romanești cu scopul de a arata străinilor ca românii din Tara Românească, Moldova și Transilvania aparțin aceluiași popor și acesta este capabil să aibă o cultura națională și să creeze produse de artă originale ce pot contribui la îmbogățirea patrimoniului culturii universale).

Nu tot ce este cusut și țesut manual este tradițional. O piesă de port țărănesc (tradițională) trebuie să fi fost produsă într-o comunitate rurală, să fie acceptată de membrii comunității, să fie transmisă nemodificată (sau doar cu modificări minore), de la o generație la alta (din tata în fiu), cca. 100 de ani în cadrul comunității respective.

Discuția este lungă. Eu am dorit să vă atrag atenția să nu vă încredeți în niște influenceri care se consideră superiori unor specialiști în domeniu și care, prin activitatea lor, pun azi în umbră adevărata creație țărănească”.

Reacția profesoarei

Profesoara criticată și susținută în egală măsură nu a putut să facă altceva decât să se mire de reacțiile pe care membrii comunității sale le-au avut în fața unei ”simple bucăți de țesătură”.

”O bucată de țesătură, simplă, care nu are nici o legătură cu portul popular a stârnit astea comentarii răutăcioase. Ce înseamnă "românește"? Că eu la sutele de târguri la care am participat am observat că micii și berea au întâietate, nu "țoalele" mele! Acum cineva a venit cu o idee! De ce atâtea polemici?”, a scris Maria Daniela Ivănușcă.

