Andreea Liptak, cunoscută prezentatoare de la PRO TV, și-a deschis o afacere împreună cu soțul său după ce s-a retras de pe micul ecran, în urmă cu mai bine de zece ani.

Provenind dintr-o familie modestă, abia după ce a cunoscut celebritatea a reușit să aibă venituri care să o mulțumească.

Ea a decis însă să părăsească televiziunea și să deschidă o afacere cu cosmetice, de tip piramidal, împreună cu soțul său, Răzvan Spiridon, care lucra în același domeniu și era prezentator de știri sportive.

În prezent, cei doi sunt milionari în euro, potrivit Ziarul de Iași.

Fosta vedetă a povestit despre cât de greu i-a fost să reușească.

„Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte. Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la ProRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul-simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, a postat Andreea Liptak.

„Am fost chemată în București după 3 ani de muncă în redacția din Arad și am plecat, sperând la un salariu mai bun și la o viață decentă. Am muncit 12 ore pe zi toată viața, mi-am cumpărat împreună cu Răzvan o mașină și un apartament cu 3 camere, cu credite în franci elvețieni. Știți povestea, cred! Banca ne-a acordat un credit cu o rată de 65% din salariul nostru pe 30 de ani și apoi s-a scumpit francul de 3 ori și jumătate. Faceți calculul! A fost banca de vină? Dați-mi voie să vă spun că nu m-a obligat să îmi fac credit. Cu atâtea griji în jurul nostru, mama mea a intrat într-o depresie de care nu s-a mai vindecat niciodată. Mama mea a murit tristă, cu o pensie de 750 de lei pe lună. Toată viața ei ne-a sprijinit, nu a conceput niciodată să primească ajutor de la noi. Vreți să vă spun de câte ori am întârziat plata întreținerii sau plata ratei la bancă, până ne-am redresat? De câte ori am plătit dobânzi și penalități la stat pentru că nu am plătit impozitele la timp, pentru că nu știam cum să mai împărțim banii?”, a mai dezvăluit Andreea.

