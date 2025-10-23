Accident vestimentar în direct cu o frumoasă prezentatoare: ”Mai întinde-te o dată”

Kate Abdo (43 de ani), una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase prezentatoare din Marea Britanie, a fost protagonista unui moment stânjenitor, în timpul unei emisiuni în direct.

Scena s-a produs la postul CBS Sports, unde Kate Abdo analiza meciurile din Liga Campionilor, alături de invitați de marcă precum Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards și Clint Dempsey.

Când s-a întins peste masă pentru a-l saluta pe Dempsey, Kate Abdo a fost victima unui accident vestimentar.

”Tocmai mi-am rupt bluza!”, a realizat prezentatoarea, în timp invitații ei s-au amuzat de nefericitul incident.

”Mai întinde-te o dată!”, a glumit Richards, accentuând situația stânjenitoare în care intrase Kate Abdo.

Kate Abdo a devenit celebră în întreaga lume cu multiplele sale apariții în galele de decernare a ”Balonului de Aur”.

