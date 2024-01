Prezentatoarea care a leșinat în direct: ”N-a fost o glumă”. Ce i s-a întâmplat VIDEO

Un incident neobișnut s-a petrecut la finalul anului 2023 la o televiziune din Mexic, uneia dintre prezentatoare făcându-i-se rău în timpul unei transmisii live.

Pamela Villanueva este jurnalista care a leșinat în timpul știrilor de la postul mexican TeleDiario din Monterrey, incident petrecut la 28 decembrie.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, se vede cum Pamela Villanueva se clătină și pare că va cădea, înainte ca regizorul să schimbe cadrul.

”Nu a fost o glumă. Am leșinat, dar, din fericire, situația nu s-a înrăutățit. Nu mi-am pierdut conștiința în niciun moment. A fost o pierdere calciu”, a explicat apoi Pamela.

Another one live on air.

Pamela Villanueva, a young newscaster, collapses on live television. pic.twitter.com/PNXNtnlxdU