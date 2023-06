Câte căsnicii a distrus prezentatorul Ernest Francisc: ”Dacă aș fi primit un leu de fiecare dată, eram milionar”

Prezentatorul Ernest Francisc, devenit celebru cu emisiunea ”Trădați în dragoste”, a fost invitat de Denise Rifai la ”40 de întrebări”.

Provocat de moderatoare, Ernest Francisc a vorbit despre numeroasele mariaje care au fost întrerupte în urma dezvăluirilor făcute în emisiunea sa.

”Habar nu am, dar mereu am vorba asta: dacă aș fi primit un leu, nu un dolar, de fiecare dată când mi s-a pus această întrebare ”Câte căsnicii am distrus”, eram milionar. Nu am ținut niciodată o socoteală, pentru mine nu e un palmares, nu e o chestiune prin care eu obțin o satisfacție ”mamă, ce le-am făcut eu acestor oameni.

S-a nimerit ca la momentul respectiv eu să fiu persoana care a fost abordată, datorită acestui capital de imagine care a venit la pachet cu ”Big Brother”, pentru a prezenta ”Trădați în dragoste”.

Repet, pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de palmares, eu am încercat pe cât posibil să fiu cât mai empatic cu persoana care trece prin această situație, nicidecum să fiu eu un justițiar sau să bat obrazul cuiva, sau să judec eu pe cineva, pentru că suntem oameni, cu toții greșim”, a declarat Ernest, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ads