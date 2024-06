Păstrarea unor prietenii solide la vârsta adultă poate fi o provocare. Care sunt cele 3 cuvinte care ar putea resuscita o relație tensionată

Mulți experți cred că atât calitatea, cât și numărul prieteniilor noastre încep să se deterioreze după vârsta de 25 de ani.

Această vârstă pare foarte specifică - dar are sens, deoarece atunci majoritatea dintre noi începem să avem mai multe responsabilități și mai puțin timp liber. Poate că ne-am găsit o relație romantică sau o carieră sau avem copii, iar acest lucru ne limitează capacitatea de a investi în prietenii în moduri în care am fi putut când eram mai tineri și mai lipsiți de griji.

Indiferent de motivul pentru care se întâmplă, ideea că prieteniile noastre devin mai puțin prioritare pe măsură ce îmbătrânim este destul de sumbră, mai ales că știm cât de importante sunt acestea pentru sănătatea și fericirea noastră generală. Trebuie să existe o modalitate de a păstra magia cu cei mai buni prieteni ai noștri, nu?

De aceea, Raj Punjabi și Noah Michelson, gazdele podcastului HuffPost "Am I Doing It Wrong?", au apelat la jurnalista și experta în prietenie Anna Goldfarb pentru sfaturi și trucuri pentru a ne păstra prieteniile puternice.

Goldfarb a confirmat că păstrarea unor prietenii solide la vârsta adultă poate fi o provocare, în mare parte pentru că viața devine extrem de reală - mai ales în situațiile în care una dintre părți trece prin ceva copleșitor și care îi schimbă viața.

Ea însăși a trecut prin asta atunci când sora ei a avut copii și a avut brusc mai puțin timp și atenție de oferit lui Goldfarb.

"Nu simt dragostea. Ea nu se apropie de mine", a spus ea. "Fac atât de multe pentru ea, dar simt că ea nu poate egala energia pe care o investesc și se acumulau multe resentimente."

Goldfarb, autoare a cărții "Modern Friendship: How to Nurture Our Most Valued Connections", a descoperit că, atunci când noile responsabilități tensionează o prietenie, comunicarea puternică și coerentă este esențială.

"Nu plec nicăieri"

În aceste situații, ea ne sfătuiește să ne verbalizăm angajamentul față de prietenii noștri cu aceste trei cuvinte: "Nu plec nicăieri".

Aceste cuvinte sunt clare și concise și pot fi foarte reconfortante.

"Este foarte puternic și elimină incertitudinea", a spus Goldfarb. "Și este darul de a scăpa de incertitudine, deoarece incertitudinea creează anxietate. Și nu vrem ca prietenii noștri să se întrebe sau să se întrebe dacă această prietenie mai este importantă."

Ea ne-a îndemnat, de asemenea, să-i spunem prietenului nostru că îl iubim și că înțelegem că ar putea avea nevoie de timp și spațiu pentru a se adapta la aceste schimbări majore. Dar "Nu plec nicăieri" este puternic pentru că poate elimina stresul și așteptările.

Odată ce prietenul nostru știe că înțelegem prin ce trece, că nu îl vom abandona și că are sprijinul nostru, îl putem întreba și cum am putea să îl ajutăm.

"Ceea ce a însemnat asta pentru mine a fost să merg în fiecare săptămână să am grijă de copilul surorii mele pentru ca ea să poată trage un pui de somn", a declarat Goldfarb. "E ca și cum, știi de ce ai nevoie? Ai nevoie de somn. Voi veni să te ajut."

După ce a făcut asta, a spus Goldfarb, relația lor a devenit mai puternică, potrivit huffpost.com.

"Dragostea noastră a crescut, iar apoi am obținut ceea ce îmi doream", a spus ea. Dar a trebuit să încep prin a-mi împărtăși viața și prin a mă prezenta și a spune: "Sunt aici să te ajut". Și asta este ceea ce este necesar la 30 de ani. Și asta este o nouă dinamică".

Desigur, acest efort este rezervat pentru ceea ce Goldfarb numește prietenii noștri "de elită" sau cei a căror prietenie înseamnă mult pentru noi. Nu le putem oferi tuturor totul, dar există cu siguranță prietenii care merită."

