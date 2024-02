Obiceiuri de la care trebuie să-ți iei la revedere dacă vrei mai mulți prieteni

Ai observat vreodată cât de dificil poate fi să-ți faci prieteni pe măsură ce îmbătrânești?

Dacă ești dispus să faci schimbări și să renunți la câteva obiceiuri vechi, nu există niciun motiv pentru care nu poți să-ți extinzi cercul de prieteni, indiferent de vârsta ta.

Hackspirit.com a menționat care sunt cele 10 obiceiuri la care trebuie să renunți dacă vrei să continui să îți faci prieteni noi.

Să fii excesiv de critic

Toți avem acel prieten care găsește ceva greșit în fiecare lucru.

Este epuizant, nu-i așa?

Pe măsură ce îmbătrânim, oamenii sunt mai puțin predispuși să tolereze acest tip de comportament. Fiecare persoană are propriile sale lupte, și ultimul lucru de care are nevoie este cineva care să o critice constant. Dacă te surprinzi adesea evidențiind defectele altora, este timpul să faci un pas înapoi.

Încearcă să te concentrezi în schimb pe aspectele pozitive. Nu numai că te va face mai plăcut, dar te va face și să te simți mai bine în legătură cu tine însuți și cu lumea din jurul tău.

Ține minte, nimeni nu este perfect. Așa că acceptă oamenii cu toate imperfecțiunile lor și vei găsi mai mulți dornici să-ți fie prieteni.

Să rămâi blocat în trecut

Te surprinzi mereu rememorând "vremurile bune"?

Deși este minunat să ai amintiri frumoase, trăirea constant în trecut îți poate împiedica capacitatea de a-ți face prieteni noi.

Oamenii se simt în mod obișnuit atrași către cei care sunt prezenți și implicați în viața lor actuală. Dacă vorbești mereu despre trecutul tău, poate părea că nu ești interesat de ceea ce se întâmplă acum.

Încearcă să rămâi deschis și curios în legătură cu momentul prezent și cu oamenii din jurul tău. Acest lucru te va face mai ușor de înțeles și mai accesibil, aspecte cheie atunci când vine vorba de a-ți face prieteni noi.

Să nu-ți faci timp

Dacă nu renunți la a spune „Sunt prea ocupat” sau „Te sun săptămâna viitoare”, vei descoperi că cercul tău de prieteni se va micșora. În prietenii trebuie să investești timp și energie.

E bine să îți programezi „timp de prietenie” în fiecare săptămână, chiar dacă este doar un telefon sau o întâlnire la cafea.

Dacă vrei să îți faci mai mulți prieteni pe măsură ce îmbătrânești, asigură-te că îți dedici suficient timp pentru a îngriji aceste relații.

Să ignori puterea ascultării

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Experimental Social Psychology, oamenii care ascultă mai mult sunt de fapt mai plăcuți?

A fi un bun ascultător este o trăsătură esențială pentru construirea prieteniilor puternice și de durată. Oamenilor le place să se simtă ascultați și înțeleși. Dacă tu ești mereu cel care vorbește, ceilalți pot avea senzația că gândurile și sentimentele lor sunt trecute cu vederea.

Data viitoare când ești într-o conversație, încearcă să te concentrezi mai mult pe ascultare decât pe vorbire. Arată un interes real pentru ceea ce spune cealaltă persoană. Această mică ajustare în stilul tău de comunicare poate face o diferență imensă în percepția pe care oamenii o au despre tine și în cât de dispuși sunt să formeze o prietenie cu tine.

Să uiți să arăți apreciere

În agitația vieții, adesea uităm să arătăm aprecierea pentru cei din jurul nostru. Această mică, dar semnificativă, manifestare poate face o diferență semnificativă în orice relație.

Nu subestima puterea unui simplu 'mulțumesc' sau 'te apreciez'. Aceste cuvinte pot aduce un zâmbet pe fața cuiva și pot lumina ziua. Ia-ți un moment acum pentru a te gândi la oamenii din viața ta. Trimite-le un mesaj de apreciere. Ar putea fi exact ceea ce au nevoie să audă astăzi.

Cu cât răspândești mai multă iubire și recunoștință, cu atât este mai probabil ca noi prieteni să graviteze în jurul energiei tale pozitive.

Să nu fii deschis către noi experiențe

Încearcă ceva nou. Alătură-te unui club, înscrie-te la un curs sau participă la evenimentul social la care ai fost invitat. Este oportunitatea de a întâlni oameni diferiți, vezi unde te duce. S-ar putea să fii plăcut surprins!

Să menții o aparență

Toți am făcut-o, ne-am pus o mască, am jucat un rol, am încercat să părem ceva ce nu suntem, doar pentru a ne integra. Iată adevărul brutal: este epuizant și nu te ajută în niciun fel când vine vorba de formarea de prietenii autentice.

Oamenii sunt atrași de autenticitate. Apreciată este atunci când ești sincer cu ei, când îți arăți adevăratele culori, cu bune și cu rele. Acest lucru creează un sentiment de încredere și apropiere care constituie baza oricărei prietenii puternice.

S-ar putea să te temi de judecată sau respingere dacă îți lași adevărata personalitate să strălucească. Dar cei care nu te pot accepta pentru cine ești, nu sunt tipul de prieteni pe care oricum i-ai vrea.

Smulge-ți masca, lasă garda jos și fii doar tu. Este cel mai eliberator lucru pe care-l poți face și va atrage tipul potrivit de oameni în viața ta - cei care apreciază și iubesc pe cine ești cu adevărat.

Să eșuezi în a merge mai departe

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Kansas, sunt necesare aproximativ 50 de ore petrecute împreună pentru ca o simplă cunoștință să devină un prieten ocazional. Dacă vrei ca cineva să devină un prieten adevărat, studiul sugerează că este nevoie de aproximativ 200 de ore.

Ce înseamnă asta? Simplu spus, interacțiunile ocazionale sau întâlnirile rare nu au șanse mari să se transforme în prietenii profunde.

Fie că este vorba de trimiterea unui mesaj după ce o întâlnire, de organizarea unei alte întâlniri sau chiar de comentarea unei postări pe rețelele de socializare, aceste acțiuni mici arată că ești interesat să construiești o prietenie. Deci nu ezita să te conectezi și să avansezi. Cu siguranță, poate ajuta să transforme acele cunoștințe în prieteni adevărați.

Să fii prea preocupat de tine

Dacă ești prea absorbit de propria lume, de problemele tale, realizările tale, viața ta, orientezi conversația înapoi spre tine, lăsând cu greu vreun spațiu pentru ceilalți să își împărtășească propriile povești, iar în timp oamenii încep să se îndepărteze.

Prietenia este o stradă cu două sensuri. Este despre a împărtăși și a avea grijă de experiențele celuilalt, nu doar de ale tale.

Să te plângi tot timpul

Nimeni nu apreciază o persoană mereu pesimistă.

Dacă te plângi constant despre tot ce este sub soare, vei alunga oamenii. Desigur, avem cu toții zile proaste și este sănătos să te descarci din când în când cu prietenii. Dar dacă conversațiile tale sunt perpetuu pline de negativitate, poate fi epuizant pentru cei din jurul tău.

Lumea este plină de destule provocări; majoritatea oamenilor caută interacțiuni optimiste care să îi facă să se simtă bine. Încearcă să reduci plângerile la minimum. Găsește partea pozitivă a lucrurilor. Fii cineva care poate găsi bucurie chiar și în lucrurile mici. Vei fi surprins de modul în care această schimbare poate atrage mai mulți oameni către tine.