Un analist militar cunoscut datorită informațiilor obținute din surse deschise analizează în detaliu prezența liderului Wagner Evgheni Prigojin la summitul Rusia-Africa are loc în prezent la Sankt Petersburg.

În cursul zilei de joi, 27 iulie, Dmitri Siti, șeful "Casei Ruse" din Bangui, capitala Republicii Centrafricane, a publicat o fotografie a lui Prigojin lângă un bărbat.

"Acel bărbat este Freddy Mathurin Mapouka, șeful protocolului președintelui Republicii Centrafricane.

Rețineți că Siti nu a avut cont cunoscut până acum pe vreo rețea socială, dar că postarea a fost pusă la dispoziție publicului în mod voluntar printr-un canal de Telegram apropiat "Casei Ruse" din CAR", arată analiza semnată de analistul cunoscut pe Twitter sub numele Casus Belli.

O a doua fotografie legată de Prigojin a mai apărut ulterior pe un canal Telegram, legat de grupul Wagner.

"Acesta îl arată pe Prigojin (încă poartă aceleași haine) alături de Justin Tagouh, directorul companiei „Afrique Media TV”, cunoscută anterior pentru legăturile sale strânse cu grupul Wagner și implicarea sa în dezinformarea în Africa.

And СОМБ just released this picture, allegedly taken in Bamako, Mali, with a group of people carrying Russian and Wagner flags

Banners read "Thank you Wagner" or "Wagner is the cure for the West".

The timing is interesting, just as the coup d'etat in Niger is taking place and… pic.twitter.com/zOk9evk43m