Mai multe resturi din avionul lui Prigojin au fost găsite la 3 km de locul unde s-a prăbușit. Ce ipoteză s-ar putea confirma VIDEO

Presa rusă a relatat vineri, 25 august, că mai multe bucăți din avionul liderului Wagner, Evgheni Prigojin, au fost găsite la aproximativ trei kilometri de locul unde s-a prăbușit.

Avionul s-a prăbușit miercuri, în regiunea Tver din Rusia.

Informația a fost distribuită și de Anton Gherașenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, care subliniază că acest lucru ar putea confirma că avionul s-a deintegrat în aer.

”Aripa și trenul de aterizare ale avionului lui Prigojin au fost găsite, relatează presa rusă. Acestea au căzut la trei kilometri de locul prăbușirii, în râul Lodijenka, în apropierea gării Kujenkino. La câteva sute de metri de locul unde a fost găsită coada avionului - presa rusă. Acest lucru ar putea confirma versiunea potrivit căreia avionul s-a rupt în aer”, a scris oficialul ucrainean pe rețeaua X.

