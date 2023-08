Presa rusă vien cu o nouă poveste despre cei care ar beneficia după moarte liderului Wagner, Evgheni Prigojin, arată Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, pe rețelele sociale.

Unele canale ruse de mass-media consideră că Franța ar avea cel mai mult de profitat de pe urma decapitării grupării Wagner. Argumentul folosit de aceste publicații rusești este că ”fără Prigojin și Utkin, PMC Wagner se va destrăma și va pierde toate pozițiile pe care le aveau în Africa, unde erau ocupați să „stoarcă” interesele franceze”.

Consilierul ucrainean mai enumeră și alte argumente avansate de ruși pe canalele de Telegram. El scrie că pozițiile africane ale mercenarilor Wagner nu puteau fi menținute întrucât ”controlul asupra lor a fost în mare parte legat de legăturile personale ale lui Prigozhin și de structura lui Wagner în sine, care se va prăbuși”.

Alte idei din presa rusă, relatate de consilierul ucrainean:

”Prigojin a murit chiar în momentul în care imperiul francez al umbrei s-a confruntat cu criza din Niger. Pierderile din aceasta sunt mult mai grave pentru Paris decât pierderea Mali. (...)

Din cauza uraniului, pierderea controlului asupra Nigerului pentru francezi este comparabilă din punct de vedere economic cu pierderea Algerului.

Acum Parisul ar putea nu doar să se ocupe de situația de față (eliminarea lui Wagner crește negociabilitatea noilor autorități de la Niamey), ci și să recâștige pierderea pozițiilor din Bangui și Bamako.

În ciuda stereotipurilor, serviciile speciale franceze sunt puternice. Mai mult, influența lor este direct legată de politica blândă pe care Parisul o afișează de mulți ani în spațiul post-sovietic, începând cu Rusia.

(...) Este mult mai ușor să mormăi că Putin a fost cel care „a decis să plătească înapoi pentru revoltă”, îngropând pozițiile africane pe care (n. r. noi, rușii) le-am câștigat atât de greu împreună cu Wagner”.

