Lukașenko susține că l-a avertizat pe Prigojin despre o posibilă tentativă de asasinat: ”I-a divulgat lui Putin planul secret al lui Putin”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașeno, aliatul lui Vladimir Putin, a declarat că l-a avertizat pe liderul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, cu privire la o posibilă tentativă de asasinat.

După revolta eșuată, mai mulți mercenari Wagner s-au mutat în Belarus.

”Ultima dată când am zburat în Emirate, am primit informații foarte serioase din sursele mele despre o tentativă de asasinat asupra lui Evgheni Prigojin”, a spus Lukașenko.

Liderul belarus a mai susținut că i-ar fi transmis informațiile lui Putin, iar liderului de la Kremlin i-ar fi spus lui Prigojin.

”Lukașenko i-a divulgat lui Putin planul secret al lui Putin?”, au comentat ironic jurnaliștii de la Nexta, care au făcut publică și informația.

