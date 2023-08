The Wall Street Journal: O bombă a fost plasată în avionul lui Prigojin, susțin evaluările preliminare ale oficialilor americani

Avionul în care se afla Evgheni Prigojin, şeful grupului paramilitar Wagner, s-a prăbuşit ca urmare a unui complot de asasinare, dar nu pare să fi fost doborât totuşi de o rachetă sol-aer, au declarat oficiali americani.

Evaluările preliminare ale guvernului american, despre care oficialii au subliniat că sunt incomplete, sugerează că o bombă a explodat în avion sau că o altă formă de sabotaj a cauzat prăbuşirea aparatului la nord-vest de Moscova, relatează joi The Wall Street Journal.

Guvernul rus a declarat că investighează cauza prăbuşirii, dar nu a oferit o explicaţie. Informaţiile oficiale privind accidentul şi cauzele acestuia au fost puţine. Autorităţile au declarat că toate cele 10 persoane aflate la bordul avionului au murit, iar Comitetul de Investigaţii al Rusiei a lansat o anchetă penală privind presupuse încălcări ale normelor de siguranţă aeriană.

Canalele sociale apropiate de Wagner şi Prigojin au susţinut că aeronava a fost doborâtă de o rachetă antiaeriană militară rusă.

Deşi au trecut aproape 24 de ore de la moartea lui Prigojin, Kremlinul a păstrat tăcerea cu privire la moartea sa, în timp ce susţinătorii săi s-au adunat la altare improvizate pentru a aduce un omagiu celui care a organizat o revoltă de scurtă durată împotriva Moscovei la sfârşitul lunii iunie. În Sankt Petersburg, oraşul natal al lui Prigojin, oamenii au venit să depună flori, lumânări şi insigne cu logo-ul Wagner - un craniu şi două oase încrucişate - în faţa clădirii care a servit cândva drept sediu central al companiei.

