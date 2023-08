Surse din Kremlin, despre presupusa execuție a lui Prigojin: "Nu este un prost, părea că înțelege totul"

Publicația rusă Meduza, considerată independentă de Kremlin, a adunat reacțiile diverselor persoane cu notorietate din Rusia și a surselor "adânci" în legătură cu presupusa moarte a lui Prigojin.

Printre cei care au avut ceva de spus pe rețelele sociale se numără și dizidentul rus Mihail Hodorkovski.

"Penultimul din lume a cărui moarte o voi regreta este Evgheni Prigojin. A ordonat uciderea mea, dar viața pare să fi decretat altceva. Cu toate acestea, avem de-a face cu încă un masacru extrajudiciar. Dacă Rusia ar fi un stat normal, și nu o escrocherie condusă de Putin, atunci cineva ar putea fi judecat sau amnistiat pentru rebeliune.

Nu poți ucide în afara procesului, mai ales când o persoană nu se ascunde. Dar într-o gașcă, aceasta este singura cale, pentru că naiba știe ce ar putea spune în instanță", arată Hodorkovski.

Una dintre sursele publicației ruse Meduza apropiate administrației prezidențiale a recunoscut că prăbușirea avionului lui Evgheni Prigojin „nu l-a surprins cu adevărat”: „A existat senzația că revolta eșuată nu va rămâne nepedepsită”.

Potrivit sursei apropiate Kremlinului, după rebeliunea eșuată, Vladimir Putin „a tras concluzii” și a încetat să-l mai considere pe Prigojin „o persoană de încredere și gestionabilă”. „După toată logica, o resursă de putere nu ar trebui să fie în mâinile unei persoane nesigure. Nici în Rusia, nici în străinătate, ci sub auspiciile acesteia”, a subliniat el.

Interlocutorul, apropiat de conducerea regiunii Moscova, a spus, la rândul său, că cu puțin timp înainte de accident, în după-amiaza zilei de 23 august, Prigojin s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai administrației regiunii Moscovei și ai primăriei Moscovei „pe probleme de nutriție“. Companiile asociate cu fondatorul Grupului Wagner furnizează alimente diferitelor instituții bugetare de mulți ani în baza unor contracte guvernamentale.

Două surse Meduza apropiate Kremlinului s-au declarat surprinse că Prigojin, chiar și după rebeliune, a continuat să desfășoare o astfel de afacere în Rusia – și „nu a tras concluzii”. „Are multe lucruri de făcut în Africa, el însuși face afaceri cu conducerea statelor africane. Până acum, nimeni nu a intervenit în asta, nimeni nu l-a forțat să iasă. De ce ar avea nevoie de contracte cu școala aici, cu toate riscurile? Nu este un prost, părea că înțelege totul”, a adăugat unul dintre interlocutorii Meduza.

Potrivit sursei, prin astfel de acțiuni Prigojin a arătat că nu respectă o lege a bunului simț și practic a continuat să lucreze în mod deschis în Rusia, deși după rebeliune Kremlinul a anunțat că va „pleca în Belarus”.

Și blogeri militari pro-război remarcă aceeași atitudine naivă a lui Prigojin: „Evgheni Prigojin era absolut liniștit în privința siguranței personale. Era pe cale să negocieze afaceri legate de Africa cu opțiuni și scenarii foarte bune, după părerea lui. El credea că beneficiile strategice, geo-politice, pe care le putea furniza lui Putin erau de o sută de ori mai importante decât pagubele cauzate de revoltă”.

Russian "military blogger":

"Yevgeny Prigozhin was absolutely sure of his safety.

He was on his way to negotiate about Africa with really good, in his opinion, options and scenarios.

He believed that the kind of breakthrough he was proposing was a hundred times greater than the… pic.twitter.com/ZxJdFc3Tv2