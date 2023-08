Rușii depun flori și lumânări în fața sediului Wagner din Sankt Petersburg: ”Barosul lui Prigojin s-a dovedit a fi un bumerang” FOTO

Mai mulți ruși s-au adunat joi dimineață, 24 august, în fața sediului Wagner din Sankt Peterburg, după ce Agenţia Federală de Transport Aerian și gruparea de mercenari au confirmat că la bordul avionului prăbușit cu o zi înainte, în Rusia, se afla și liderul Evgheni Prigojin.

Oamenii au depus ecusoane ale grupării paramilitare, flori şi lumânări.

”N-avem cuvinte”, a declarat AFP, în faţa memorialului improvizat, un bărbat mascat, un membru al Wagner, care purta o şapcă şi un hanorac cu logoul organizaţiei. El a îndemnat la susţinerea lui ”Evgheni Prigojin şi a tuturor comandanţilor noştri”.

”Grupul Militar Wagner este cel mai corect. Tatăl meu a slujit acolo. (…) Poate că acestea sunt forțele Ucrainei (care l-au ucis pe Prigojin – n.red.)”, a declarat un alt tânăr prezent la sediul Wagner.

Rușii au adus flori și la ușile cafenelei Patriot, care este asociată cu Evgheni Prigojin. În cafeneau respectivă, în aprilie, a murit bloggerul rus de război Vladlen Tatarski, în urma unei explozii.

Spontaneous memorials to #Prigozhin and the fallen mercenaries appeared in St. Petersburg. These are the heroes that the Russians deserve.

It is very ironic that Prigozhin's sledgehammer turned out to be a boomerang. This is where you start thinking about karma. pic.twitter.com/1vn7ner3S8