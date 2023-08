Presa din Rusia relatează joi, 24 august, că la bordul avionului în care s-ar fi aflat liderul Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi fost pusă o bombă.

Principalul suspect ar fi chiar pilotul personal al lui Prigojin și cel care deținea aeronava prăbușită, Artem Stepanov. Dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat în compartimentul trenului de aterizare.

Aceasta este una dintre teoriile pe care ancheta le are în vedere, relatează presa rusă.

⚡️An explosive device on Prigozhin's plane was planted in the landing gear compartment. This is one of the theories the investigation considers, Russian media report. According to preliminary data, the explosion in the sky took place in the landing gear area. As a result, the… — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 24, 2023

Informațiile au fost distribuite pe rețelele de socializare de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

Acesta mai spune că, potrivit unor surse, Stepanov este de negăsit. El ar fi fugit înainte de explozie, spre Kamchatka. Autoritățile ruse de aplicare a legii nu au reușit să-l localizeze, iar fratele său susține că nu răspunde la telefon de câteva zile.

According to Russian media, the first suspect in the plane crash case is Prigozhin's personal pilot. Artem Stepanov is also the former founder of MNT Aero, the company that owned the crashed aircraft. Sources suggest that Stepanov had access to the aircraft and that he fled… — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 24, 2023

Surse din Ministerul Britanic al Apărării susțin că avionul în care se afla Prigojin ar fi fost doborât de Serviciul rus de Securitate (FSB).

The leaders of "Wagner" confirm the fact of the death of Prigozhin and Utkin, - said the gauleiter of Zaporizhzhia Region, Rogov. Ads Some Russian media, citing their sources, also claim that Prigozhin and Utkin were on board the crashed business jet. The Russian Investigative… pic.twitter.com/RbQfAVTdtb — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

Potrivit ISW, general-colonel Andrei Averianov, adjunctul șefului Serviciilor de Informații ale Armatei (GRU), responsabil cu operațiunile speciale, ar fi primit misiunea de a-l ”elimina” pe Prigojin. Acesta a participat la alte tentative de asasinat importante, precum otrăvirea lui Serghei și Iulia Skripal.

