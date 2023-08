Momentul prăbușirii avionului în care se afla Prigojin. Moartea liderului Wagner, atentat sau accident VIDEO

O înregistrare video furnizată agenţiei de de presă Reuters, publicată mai întâi pe Telegram, pare să surprindă prăbuşirea miercuri în regiunea Tver, la nord-vest de Moscova, a unui avion privat de tip Embraer Legacy, la bordul căruia se aflau zece persoane,

Moartea acestuia se află în centrul multor întrebări. A fost un atentat sau un accident?

Aceste imagini nu au putut fi autentificate, pentru moment.

Aeronava s-a prăbuşit miercuri în apropiere de satul Kujenkino, în regiunea Tver, la nord-vest de Moscova, iar nicio persoană de la bord nu a supravieţuit.

Plane crash with 10 dead & ‘PRESUMABLY’ the Wagner boss, Yevgeny Prigozhin! 🚨👀🚨

The only evidence they have is his name on the passenger’s list. Now I’ve watched enough action movies to know that if they didn’t ID the dead body, that movie character that made the viewers… pic.twitter.com/6zg5gq3OnY