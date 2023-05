Șeful grupării paramilitare ruse Wagner Serghei Prigojin l-a atacat în mod violent, într-o înregistrare video postată pe Telegram, pe ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu, pe care l-a insultat, un atac cu drone, marţi dimineaţa, la Moscova.

”Eşti ministru al Apărării. N-ai făcut nimic să eradichezi asta (...). De ce dracu' autorizezi dronele astea să lovească Moscova?”, tună indignat Progojin, a cărui miliţie s-a angajat pe front în Ucraina.

”Cu privire la dronele care survolează Moscova, voi, animale împuţite, ce faceţi? Sunteţi nişte porci. Ridicaţi-vă cururile de la birourile în care aţi fost puşi să apăraţi această ţară!”, tună Prigojin pe canalul său pe Telegrm.

Atacul cu dronă de marţi, soldat cu doi răniţi uşor la Moscova, l-a înfuriat din nou pe şeful Wagner, pornit de luni de zile împotriva ministrului rus al Apărării.

La începutul lui mai, el a publicat o înregistrare video şocantă, în care imputa armatei ruse moartea mercenarilor Wagner.

⚡️Statement by Prigozhin regarding the drone attack on Moscow today

