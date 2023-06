Serviciul de presă al președintelui din Belarus Alexandre Lukașenko a transmis sâmbătă, 24 iunie, că liderul Wagner i-ar fi acceptat propunerea.

UPDATE 20.40 Declarația audio postată de Prigojin pe contul personal de Telegram: "Am pornit pe 23 iunie în marșul nostru pentru dreptate. În 24 de ore am înaintat 200 de kilometri spre Moscova. În acest timp nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noștri. Acum a sosit momentul când sângele ar putea fi vărsat (n.r. - ajungerea trupelor Wagner la periferia Moscovei). Prin urmare, înțelegând toată responsabilitatea pentru faptul că sângele rusesc va fi vărsat în cealaltă tabără, întoarcem convoiul și ne întoarcem în taberele noastre de bază, conform planului".

UPDATE 20.32 Reuters scrie că Prigojin a publicat o înregistrare în care ar spune că "pentru a evita vărsarea de sânge, ne întoarcem la bază". Pe de altă parte, aceeași înregistrare ar arăta că Prigojin spune că nu s-a ajuns la o înțelegere cu Lukașenko și că așteaptă întărâri la marginea Moscovei pentru a intra în oraș.

❗️ Prigozhin accepted Lukashenka's offer, Russian propagandists report. pic.twitter.com/rphRalrLSA — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Lukașenko a purtat discuții cu Prigojin, a informat serviciul său de presă.

„Președintele rus Vladimir Putin și-a informat în această dimineață colegul său din Belarus despre situația din sudul Rusiei cu compania militară privată Wagner. Șefii de stat au convenit asupra acțiunilor comune.

În urma acordurilor, președintele Belarusului, după ce a clarificat în continuare situația prin propriile canale, în coordonare cu președintele Rusiei, a purtat discuții cu șeful Wagner, Evenghi Prigojin.

Discuțiile au durat toată ziua. Drept urmare, au ajuns la un acord cu privire la inadmisibilitatea declanșării unei băi de sânge pe teritoriul Rusiei. Evgheni Prigojin a acceptat oferta președintelui Alexander Lukașenka de a opri mișcarea luptătorilor înarmați ai lui Wagner în Rusia și de a lua măsuri suplimentare pentru a reduce tensiunea.

În acest moment, pe masă se află o variantă absolut avantajoasă și acceptabilă de rezolvare a situației, cu garanții de securitate pentru luptătorii Wagner.

După cum s-a raportat anterior, președintele Belarusului a avut două întâlniri cu blocul de securitate al țării cu privire la situația de astăzi”, a spus serviciul de presă, potrivit NEXTA.

