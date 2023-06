Previziunile lui Prigojin care îi dau fiori lui Putin. Ce se va întâmpla cu Rusia după ce va pierde războiul din Ucraina. „Mi-e teamă”

Șeful grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat că este sigur că în perioada următoare armata rusă va suferi pierderi masive în război și că rușii vor pierde nu doar teritoriile pe care le-au ocupat în Ucraina, ci și părți din Rusia, potrivit cnn.com.

Evgheni Prigojin prezice acum că armata rusă va pierde Bahmut în maximum o lună, o lună și jumătate.

„Dacă Ministerul Apărării păstrează aceeași atitudine pe care o are acum, mi-e teamă că totul se va desfășura în direcția inversă în o lună - o lună jumate, maxim”, a spus Prigojin.

Există deja rapoarte despre soldații ruși care s-au retras din pozițiile pe care Wagner le-a transferat armatei, se arată pe rețelele sociale.

