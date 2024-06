Prigojin continuă să fie coșmarul lui Putin și la un an de la moartea sa misterioasă. Liderul Wagner avea dreptate în privința Ucrainei

Evgheni Prigojin, lideru Wagner, a murit la două luni după ce a acuzat comandamentul armatei ruse de incompetenţă în Ucraina şi de corupţie, precum şi că i-a ascuns lui Putin realitatea de pe teren.

O investigație comună realizată de BBC Rusia și Mediazona a dezvăluit că aproape 20 de mii de mercenari Wagner au murit în bătălia pentru Bahmut, desfășurată pe durata a aproape 9 luni de luptă și încheiată cu ocuparea orașului de către trupele ruse în vara anului trecut. Mai exact, în această bătălia au murit 19.547 de mercenari Wagner, cifre care confirmă declarațiile făcute de fostul lider al grupării, Evgheni Prigojin, care vorbea de 20.000 de morți în rândul Wagner, potrivit digi24.ro.

19.547 mercenari Wagneri au fost uciși. Peste 17.000 (88%) dintre aceștia erau foști pușcăriași proveniți din coloniile penitenciare sau închisorile ruse.

„Aceasta e cea mai importantă bază de date despre pierderile suferite de Wagner în cadrul proiectului nostru comun în care încercăm să calculăm pierderile în oameni suferite de Rusia în războiul cu Ucraina”, se arată în materialul BBC.

O investigație similară publicată de BBC și Mediazona în aprilie 2024 a confirmat că peste 50.000 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina.

