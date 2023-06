Prigojin demontează motivele lui Putin pentru invazia din Ucraina: ”Ne spălăm în sânge. Intenția a fost de a împărți bogățiile Ucrainei” VIDEO

Rusia nu s-a confruntat cu o amenințare iminentă la adresa securității care să justifice invazia la scară largă a Ucrainei, a declarat Evgheni Prigojin, fondatorul grupării rusești de mercenari Wagner, într-o înregistrare video postată vineri pe rețelele de socializare.

”Forțele armate ale Ucrainei nu aveau de gând să atace Rusia împreună cu blocul NATO”, a explicat Prigojin în tirada de o jumătate de oră publicată de serviciul său de presă. ”Ministerul rus al Apărării înșală publicul și pe președinte”, a adăugat el, citat de The Moscow Times.

Comentariile lui Prigojin sunt în contradicție cu declarațiile președintelui Vladimir Putin, atunci când a ordonat intrarea trupelor în Ucraina în februarie anul trecut, deși șeful armatei private a evitat să-l atace personal pe liderul rus.

Putin a citat expansiunea NATO în apropierea granițelor Rusiei ca fiind una dintre principalele justificări pentru invadarea Ucrainei vecine.

Între timp, Prigojin și-a intensificat și criticile la adresa ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, afirmând că Rusia a intrat în război ”pentru autopromovarea unei grămezi de ticăloși”. El a acuzat conducerea militară a Rusiei că a ”planificat prost” invazia și că a ”făcut armata de râs” după o serie de eșecuri pe câmpul de luptă anul trecut.

In continuation of his interview, Prigozhin lists two reasons for the start of the SMO: a) personal ambitions of Shoygu and b) the desire of Russia's ruling clan, who were not satisfied with the Donbas, to appoint Medvedchuk as the president of Ukraine and divide its assets… pic.twitter.com/neB4gq88q3