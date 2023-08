Ultima filmare cu Prigojin. Mesajul liderului Wagner, cu trei zile înainte să moară: ”Pentru cei cărora le place să discute despre lichidarea mea” VIDEO

O înregistrare video recent apărută cu şeful mercenarilor ruşi Wagner, Evgheni Prigojin, pretinde că îl arată pe acesta în Africa, cu doar câteva zile înainte de moartea sa, vorbind despre speculaţii care s-ar face în legătură cu posibile ameninţări la adresa securităţii sale, relatează Reuters.

"Pentru cei care se întreabă dacă sunt viu sau nu, cum mă simt - chiar acum este weekendul, a doua jumătate a lunii august 2023, sunt în Africa", spune Prigojin în scurta înregistrare video publicată de canalul Telegram Grey Zone, care este afiliat grupului său Wagner.

"Aşa că pentru cei cărora le place să discute despre lichidarea mea, despre viaţa mea privată, despre cât câştig sau despre orice altceva: totul este în regulă", adaugă el făcând un gest din mână.

Reuters precizează că nu a putut verifica locul sau data înregistrării video, care a fost realizată într-un vehicul în mişcare. Îmbrăcămintea şi pălăria de camuflaj a lui Prigojin, precum şi ceasul de la mâna dreaptă, se potrivesc cu aspectul său dintr-o înregistrare video publicată la 21 august, despre care acesta a susţinut, de asemenea, că a fost filmată în Africa.

Referirea sa la "weekend" ar însemna că acest clip trebuie să fi fost realizat pe 19 sau 20 august, cu doar trei sau patru zile înainte ca el şi alte figuri de top ale grupului Wagner, precum şi patru gărzi de corp, să-şi piardă viaţa într-un accident de avion, la nord de Moscova, în data de 23 august.

❗️ The last video of Prigozhin

He drove around Africa in an SUV with a window for return fire. Ironically, in the recording he talked about the rumors of his liquidation - assured that everything was fine.

"For those discussing whether I'm alive or not, how I'm doing... It's… pic.twitter.com/97nOTZIUO3