Conflictul mocnit de la vârful Kremlinului devine public. Prigojin l-a provocat agresiv pe Șoigu: "Trântorii să plece imediat!"

Evgheni Prigojin, liderul grupării de mercenari Wagner, folosite de Rusia în invazia ilegală și neprovocată a Ucrainei, a făcut afirmații tranșante care-l vizează pe ministrul Apărării rus, Serghei Șoigu.

Mai multe articole apărute în ultimele zile, atât în presa occidentală cât și la bloggeri militari ruși, indică existența a cel puțin două tabere aflate în conflict la Kremlin. De o parte s-ar afla "bucătarul lui Putin" Evgheni Prigojin, liderul grupării de mercenari Wagner, și Ramzan Kadîrov, liderul cecen aflat în fruntea altei grupări militare - Kadîroviții - implicate de partea Rusiei pe frontul din Ucraina.

Celor doi li s-ar alătura și mai multe figuri din FSB, serviciul de informații care a suferit represalii din partea lui Putin în ultimele luni din cauza eșecurilor pe bandă rulantă din Ucraina.

Toate cele trei părți care compun tabăra revoltaților sunt de părere că vina exclusivă a eșecului militar din Ucraina aparține corpului de ofițeri din subordinea ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu.

Informații despre conflictul mocnit au apărut pe surse în ultimele săptămâni și mai ales după distrugerea podului Kerci, episod care a determinat demiterea în forță a mai multor ofițeri ai armatei, ridicați chiar din birourile lor din Moscova.

În acest context, un canal rusesc de Telegram, tradus sub numele Live24, i-a trimis pe 26 octombrie lui Evgheni Prigojin o întrebare, cerându-i să comenteze natura conflictului cu Șoigu, pe care-l negase anterior, într-un răspuns pentru publicația americană Washington Post.

Iată răspunsul furnizat de biroul de comunicare al lui Prigojin:

"Nu există un precedent în ultimii 80 de ani al ostilităților desfășurate în această perioadă (n.r. - în Ucraina). Din acest motiv, nu cred că cineva a putut învăța din manuale cum să poarte acest conflict. Acei soldați care luptă cu adevărat în aceste zile au trecut prin multe războaie. Iar mulți dintre așa-zișii "angajați" (n.r. - în structurile ministerului rus al apărării) n-au învățat nimic, în afară de cum să bată din călcâie, să poarte o caschetă și să întocmească rapoarte impecabile. Iar în această privință nu pot decât să fiu de acord cu Ramzan Akhmadovich (n.r. - referire la liderul cecen Kadîrov, care criticase anterior răspunsul Rusiei la contraofensiva Ucrainei). Este necesar să lucrăm pentru îndreptarea greșelilor făcute, incluzându-le pe cele tactice și de personal. Să lăsăm plugarii să lucreze în liniște de dragul victoriei și pentru a minimiza pierderile, iar trântorii, și Ramzan Akhmadovich știe la cine mă refer, să plece imediat".

Informația a fost făcută public în spațiul occidental de jurnalistul bulgar Christo Grozev, printr-o postare pe Twitter:

