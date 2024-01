Cum ar trebui achitată nota de plată la prima întâlnire: "De ce femeile consideră de la sine înțeles că tu plătești consumația?"

Relațiile și felul în care încep s-au schimbat mult în ultimii ani. Cei mai mulți își întâlnesc jumătatea în mediul online și folosesc aplicații pentru asta.

Doar cei care au răbdare și nu se lasă descurajați de nenumărate eșecuri reușesc să găsească o persoană cu care încep o relație.

În jurul primelor întâlniri există o controversă legată de achitarea notei de plată în cazul celor care ies la un restaurant sau la o cafea.

Subiectul este de interes și în mediul online. O discuție pe această temă a fost lansată recent de un utilizator al platformei Reddit: "De ce femeile cred că este de la sine înțeles că tu plătești consumația?", a întrebat acesta.

"Mi-au zis tata și mama că e bine mereu să îmi plătesc ce consum"

În comentarii, unii și-au spus opiniile, alții, experiențele personale.

"Cred că depinde cum ești crescut. Eu de când eram în liceu mi-au zis tata și mama că e bine mereu să îmi plătesc ce consum, că de partea cealaltă a mesei e un băiat care tot de la părinți are banii. Și așa am crescut, dacă insistă să plătească el, plătesc eu data viitoare și tot așa (se aplică și cu prietenii, nu doar în relații). Dar nici să nu mulțumească? Asta e next level, îmi cer eu scuze pentru ele."

Ads

"Consideră-l un test foarte bun pentru a depista tipele de slabă calitate. Plătești tu nota, dacă măcar nu încearcă să îți dea jumate, sau consumația ei, nu va fi o a doua întâlnire."

"Eu de pe Reddit am aflat că încă e atât de comun ca femeile să aștepte să li se plătească consumația, în anturajul meu (inclusiv eu) măcar ne oferim. Dar, CHIAR DACĂ nu se oferă, nu pot să concep că în țărișoara asta există suficient de mulți adulți atât de țărani încât să nu știe să spună un amărât de mulțumesc, suficient de mulți încât tu să întâlnești mai mult de unul.

Înainte să ieși cu ele nu-ți inspiră nimic dubios? Sau mergi la risc?"

"Nu-mi amintesc ultima dată când am plătit integral o masă"

"Eu ori am făcut 50-50 ori am plătit eu la primul date, ele la al doilea și tot așa. Evident că nici măcar nu m-am oferit să plătesc, direct am cerut nota și am plătit-o eu, dar mă trezeam cu bani transferați. Sincer nu-mi amintesc ultima dată când am plătit integral o masă sau o activitate și nu pentru că nu vreau, dar se pare că nu m-am intersectat cu genul ăla de femei".

Ads

"Tu le-ai zis ceva despre asta? Sau ți-e teamă că te vor respinge când vor afla că vrei că ele să-și plătească partea?

Nu s-a întâmplat nimic în ultimii ani. În general există așteptarea din moși strămoși că bărbatul să plătească, mai ales dacă el a lansat invitația. Data viitoare spune ceva și poate și filtrezi persoanele care de fapt nu-ți plac."

"Ce ar fi să ieșiți pentru început la o plimbare în parc?"

"Eu am avut surpriză să vrea ele să plătească toată nota, chiar am rămas surprins."

"Femeile evaluează cât de mult le placi după cât de mult ești dispus să cheltui pe ele. Și doar așa a fost tot timpul, dar nu prea recunoașteți de frică de a fi judecate."

"Ce ar fi să ieșiți pentru început la o plimbare în parc?

De ce vă aruncați direct la restaurante, cafenele scumpe, din prima?

Oricum un first date nu ar trebui să dureze mai mult de o oră, două. Nu ai ieșit la o cafea cu un prieten vechi, ci cu cineva care vrei să vezi dacă există posibilitatea să dezvolți ceva romantic pe viitor.

Multe probabil consideră că merită să le fie plătită consumația pentru că au depus efortul să se aranjeze."

"La extrema cealaltă ca fată, mi s-a întâmplat să nu am cash suficient la mine într-un loc unde nu le mai mergea plata cu cardul după ce deja consumasem și am rugat un băiat să plătească cash-ul respectiv și să îi transfer instant pe card fără să insinuez în vreun fel să plătească el, din contră. A făcut o față de parcă îl puneam să plătească. Există ciudați și nesimțiți în ambele părți."