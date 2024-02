Un barman care are o experiență de 10 ani în domeniu a lansat mai multe semnale de avertizare pentru cuplurile aflate la primele întâlniri, pe baza observațiilor adunate în timpul orelor sale de muncă.

"Am fost barman și am lucrat în restaurante încă de la vârsta de 16 ani, am fost ajutor, am strâns de la mese, am lucrat în pub-uri, baruri, restaurante și la nunți. Acum am 25 de ani și pot garanta că pot observa un semn de avertizare în timpul unei întâlniri de la bar." a relatat acesta pentru businessinsider.com.

Multe prime întâlniri aduc oamenii în pub-uri și baruri. Este un mediu relaxat unde poți lua o băutură, poate chiar o gustare ușoară, și să începi să îl cunoști pe celălalt.

"În aceste instituții ale băutului rafinat, văd în ce stare lamentabilă a ajuns întâlnirea — oamenii par să fi uitat ce înseamnă să faci o impresie bună și sinceră."

Un expert în întâlniri a validat observațiile formulate de tânăr ca privitor de pe margine la bar, fiind de acord că aceste cinci lucruri sunt semnale de avertizare.

Încercarea de a îmbăta pe cineva

"Ceva ce observ des în spatele barului, în special când oamenii schimb[ al doilea sau al treilea bar în cadrul unei întâlniri, sunt încercări uneori subtile, dar alteori extrem de evidente de a îmbăta pe cineva."

"Este un semn de avertizare să presezi pe cineva în timpul unei întâlniri să facă ceva ce nu ar putea fi confortabil să facă," a spus Connell Barrett, autor și coach în domeniul întâlnirilor.

Fie că este vorba de ignorarea solicitărilor pentru o băutură simplă și cumpărarea unei băuturi duble pentru întâlnire sau de a aștepta până când aceștia se duc la baie pentru a le cumpăra alta, astfel încât să nu poată spune nu. Nimeni nu ar trebui să te preseze să bei mai mult decât vrei, cu atât mai mult în timpul unei întâlniri.

Cei doi par îmbrăcați pentru două întâlniri diferite

"Văd și astfel de situații în baruri. Unul poartă haine de casă, în timp ce celălalt este îmbrăcat elegant", a relatat barmanul.

Dacă atmosfera este ciudată și păreți să aveți idei foarte diferite despre ceea ce înseamnă potrivit pentru o întâlnire, ar putea fi o problemă.

"Lucruri mici pot indica o problemă mai mare; dacă amândoi vă prezentați pentru o primă întâlnire, ar trebui să vreți să faceți o impresie bună," a spus Barrett.

Achitarea notei de plată

"Să aștepți ca o singură persoană să plătească pentru fiecare băutură, cină sau experiență este învechită și reprezintă un semnal de avertizare. Când văd pe cineva privind la dispozitivul de card și așteptând ca cealaltă persoană să plătească, mă enervează. Poți fi la fel de atractiv sau interesant pe cât vrei, dar asta nu înseamnă că primești automat o băutură gratuită."

"Transmite un sentiment de superioritate," a explicat Barrett. "Dacă oamenii nu sunt pe aceeași lungime de undă, pare ciudat."

Privitul constant la telefon

"De la bar, pare că oamenii consideră că este în regulă să-și verifice telefonul și să se holbeze la ecran de mai multe ori în timpul unei întâlniri."

"Dă-i partenerului tău o șansă să-și verifice telefonul o dată și nu-ți face griji," a spus Barrett.

"Suntem cu toții ocupați, iar acesta poate fi important, dar există limite. Dar dacă îl verifică a doua oară, poate ar trebui să faci o glumă despre asta, pentru că vrem să ne asigurăm că, când ne prezentăm la o întâlnire, suntem prezenți," a adăugat Barrett.

Ironizarea băuturii alese de tine

Ce alegi să bei sau să nu bei este alegerea ta, totuși văd oameni care își bat joc în mod regulat de partenerul lor la bar. Lucruri precum numirea unui cocktail drept "băutură de fată" sau batjocorirea unei beri pentru numărul de calorii mă fac să-mi dau ochii peste cap.

"A face aceste presupuneri și a spune astfel de lucruri arată o nesiguranță serioasă," a spus Barrett.

Multe baruri din întreaga lume au implementat un sistem numit "Cereți lui Angela" sau "Angel Shot", unde dacă ceri ajutor la bar în orice situație în care te simți inconfortabil, ei te pot ajuta să pleci fără probleme.

Barmanii sunt foarte buni în a te ajuta să rămâi în siguranță și susținut într-o situație romantică inconfortabilă.