"Dacă pornește, e a ta. Și a pornit. Aveam 21 de ani, ca și mașina." Poveștile șoferilor despre cum au obținut primul autoturism

Pentru mulți tineri, obținerea primei mașini reprezintă un pas important spre independență și maturitate. Fie că este vorba despre o mașină cumpărată cu economii personale, un ajutor din partea familiei sau un credit auto, procesul implică entuziasm, dar și responsabilitate. Alegerea se face de obicei în funcție de buget, consum, siguranță și costuri de întreținere, iar prima mașină devine adesea o experiență, nu doar un mijloc de transport.

Mulți șoferi își amintesc cu emoție de momentul în care au reușit să dețină primul autoturism. Un tânăr care visează la acest moment a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

"Voi cum ați obținut prima mașină?"

Acesta relatează mai întâi situația lui financiară, care îl împiedică acum să aibă o mașină.

"Eu am 22 de ani, am permis, plătesc chirie, întreținere, nu-mi văd capul de facturi și jumătate din salariul meu se duce în prima zi după ce-l primesc. Văd oameni, tineri care la 18 ani deja au mașini, dar eu nu văd cum aș putea să-mi cumpăr una fără să-mi vând sufletul unei bănci pentru rată", a scris acesta pe Reddit.

"Cea mai bătută de soare mașină din parcare"

Ads

Postarea sa a adunat peste 200 de comentarii în care utilizatorii au relatat experiențele personale.

"A fost o situație ciudată. Gen mă tot plângeam zilnic la lucru că n-am mașină și că trebuie să vin pe jos la lucru. Până când un șef de-al meu a zis că nu vrea să mă mai audă. A luat un set de chei auto din cuierul unde toți de la lucru își lăsau cheile când ajungeau la birou. Mi-a dat cheile, mi-a arătat cea mai bătută de soare mașină din parcare și a zis: "Dacă pornește, e a ta." Și a pornit. Aveam 21 de ani, ca și mașina.

Dar, ca să revin la problema ta: Ia-ți ceva Logan primul model pentru că orice altceva e scump de întreținut pentru tine și mergi cu el până îi cad roțile sau îți permiți altceva mai bun. Alt sfat mai bun nu știu dacă găsești. Mașinile mici gen: Matiz nu îți recomand că sunt destul de fragile și la drum lung nu-i deloc fain. "

"Am avut mașină de la 18 ani. Dar nu a fost cumpărată de mine. În schimb, prima mașină mi-am luat-o la 28 de ani. Nu mi-am luat mașină fiindcă mi-am dorit, ci din nevoie. Dacă nu ai 100% nevoie de o mașină, nu îți bate capul. O mașină e o bătaie de cap și un stres în plus. Mereu am avut părerea asta.

Ads

Nu te uită la aia de 18 ani care au mașină. Că nu și-au ai luat-o din banii lor."

"Era 2013, aveam 25 ani, am luat credit pentru o Skoda Fabia din 2000. Lucram pe 2000 de lei pe lună, undeva pe acolo, plăteam chirie vreo 600 de lei, rata era undeva la vreo 200 de lei, mașina a fost 1900€ la vremea respectivă."

"Prima mașină am primit-o de la tata socru la 22 de ani. Deși nu aveam neapărat nevoie. Matiz din 2008. Cu AC. Am ținut-o 4 ani."

"Mi-au luat ai mei o cotârcă de 1500 de euro, și acum o am".

"Nu am avut niciodată mașină"

Unii au alte priorități în viață.

"Am 37 de ani și nu am avut niciodată mașină. La 22 de ani am plecat din țară, mergeam cu bus-ul la lucru. Până la 28 de ani am strâns bani de un avans la un apartament cu iubita. Am continuat să merg cu bus-ul. La 32 am mai luat un credit singur. La 36 de ani am mai cumpărat unul. Azi primele 2 sunt plătite, vine chirie. În al treilea stăm. Tot n-am mașină."

Ads

"La 24 de ani, mi-am luat-o singur. Strânsesem 2000 de euro în 2 ani. Și aveam 2600 de lei venit. În 2017. Mi-am luat credit de plăteam 1300 de lei pe mașină pe lună. Nouă. Am fost mândru. Nu regret nimic.

Am fost primul din familie vreodată care a avut mașină. Și încă sunt singurul care are.

Aia e, vin din sărăcie."

"Cea mai proastă decizie financiară"

"La 29 ani, cu banii jos. Până atunci m-am descurcat cu autobuzul, trenul, trotineta.

Să-ți faci credit să cumperi o mașină e cea mai proastă decizie financiară pe care o poți face. Mașina e un money sink imens dincolo de achiziția inițială din multe puncte de vedere - RCA, Casco, combustibil, mentenanță, posibil alte costuri surpriză pentru reparații care pot ajunge la mii de euro. Adaugi și un credit colac peste pupăză și arzi banii din 5 direcții simultan."

Ads