Primarul Bacăului, suspect într-un dosar DNA după ce a cazat o membră USR într-un apartament de serviciu. „Aştept să se încheie rapid această poveste”

Lucian Daniel Stanciu- Viziteu, primarul USR al Bacăului, anunță că, alături de alţi angajaţi, este suspect într-un dosar legat de un apartament de serviciu în care a locuit o angajată a primăriei, și ea membră USR.

Ziarul de Bacău scrie că dosarul în care edilul este suspect a fost deschis de DNA ca urmare a unei anchete a publicaţiei, care a dezvăluit cum o angajată, membră USR, ocupă un apartament al Primăriei de peste 100 mp în centrul oraşului, deşi are buletin de Bacău.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid şi am să anunţ eu că în speţa cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alţi functionari din primărie. Aştept să se încheie rapid această poveste şi am încredere că şi procurorii îşi doresc acelaşi lucru”, a scris Viziteu pe pagina personală de Facebook.

Edilul USR mai spune că „a început, în mod oficial, campania electorală”. Marţi începând de fapt perioada electorală, iar campania electorală urmând să înceapă în 10 mai şi să se încheie pe 8 iunie.

„Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect”, mai spune primarul, asigurându-i pe cetățeni că „modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru”.

Contactată de Ziarul de Bacău, Cerasela Ionela Cocalea, membra USR care a primit locuința de serviciu, nu a dorit inițial să dea informații, însă ulterior a confirmat faptul că a primit o locuință de serviciu de la Primăria Bacău: „Este adevărat, am primit o locuință de serviciu. Normal că am buletin de Bacău, din moment ce am locuit în Bacău. Neavând alt domiciliu decât acest apartament de serviciu, mi se pare normal, nemaiavând casă”.

Întrebată dacă a primit locuința oficial, Cocala a negat: „Nu, doar temporar! Alte detalii nu sunt eu în măsură să vă dau.”

