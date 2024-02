Soțul amantei primarului din Botoșani a încercat o discuție cu edilul „ca între bărbaţi”: ”Mi-a dat block”

Soțul amantei primarului din Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, a relatat despre relația dintre cei doi. Între timp, au divorțat, dar acesta a dus subiectele la DNA, iar procurorii au deschis un dosar penal.

”Ea a încercat de mult să se angajeze la bugetari. N-a reuşit. Nu te angajează nimeni. Am fost şi eu la un concurs dintr-ăsta, vă spun sincer, şi am căzut cu 9,80. Am luat cea mai mare notă din viaţa mea şi am căzut (...) A fost pe bune, nu a fost aranjat. La ea (soţia - n.r.) a fost aranjat de la cap la coadă. A avut subiectele dinainte. Cred că erau vreo trei hârtii subliniate, încercuite cu galben, exact ce urma să fie acolo (la examen-n.r.)”, a declarat pentru Antena 3, soţul funcţionarei din Primărie angajată în urma concursului despre care anchetatorii suspectează a fost trucat.

Bărbatul spune că în vara anului 2021, la momentul la care femeia a primit subiectele, „dragostea” dintre edil şi soţia sa „era la început”. El a mărturisit că a încercat să discute cu primarul „ca între bărbaţi” dar că acesta „i-a dat block”. Potrivit bărbatului, primarul Cosmin Andrei şi fosta sa soţie nu mai sunt împreună de la începutul verii anului trecut, femeia fiind acum cu un alt bărbat.

Primarul municipiului Botoşani Cosmin Andrei (PSD) a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că a dat lista cu subiecte unei candidate înscrise pentru un post scos la concurs de Primărie. Biroul primarului a fost percheziţionat vineri dimineaţă şi apoi a fost sigilat, edilul fiind dus la DNA Suceava. Percheziţii au avut loc şi la Direcţia Impozite şi Taxe din municipiu.

„Din primele verificări, a rezultat că soțul candidatei Hritcu Cristina-Geanina, numitul Hritcu Cristian-Măricel, a intrat în posesia înscrisurilor conținând variantele de subiect ce îi fuseseră furnizate soției sale, cu 1 zi înainte de susținerea examenului, înscrisurile aflându-se in incinta locuinței celor doi soți. (...)

Potrivit procesului-verbal din dată de 25.01.2024, ofițerul de poliție judiciară delegat în cauza a luat legătură, telefonic, la nr. cu numitul Hritcu Cristian-Măricel, care i-a precizat faptul că în prezent se află la muncă în Italia, fiind șofer pe TIR și că deține niște înscrisuri reprezentând subiectele la examenul din 26.08.2021 susținut de soția să Hritcu Cristina-Geanina pentru ocuparea unui post la Direcția Taxe și Impozite Locale Botoșani.

Aceste înscrisuri le are de la soția să, care le-a primit în vara anului 2021 și care le-a adus la imobilul reprezentând domiciliul conjugal, înscrisuri pe care, ulterior, Hritcu Cristian-Măricel le-a luat și le-a depozitat într-un imobil din mun. Botoșani la care are acces prietenul sau”, se arată în referatul procurorilor DNA.