Trump cere ca primarul orașului Chicago și guvernatorul statului Illinois să fie trimiși în închisoare. Ce greșeală au comis cei doi oficiali în opinia liderului SUA

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:41
506 citiri
Trump cere ca primarul orașului Chicago și guvernatorul statului Illinois să fie trimiși în închisoare. Ce greșeală au comis cei doi oficiali în opinia liderului SUA
Președintele Donald Trump - FOTO: Hepta

Preşedintele american, Donald Trump, îndeamnă miercuri, 8 octombrie, la încarcerarea primarului oraşului Chicago, Brandon Johnson, precum şi a guvernatorului statului, J. B. Pritzker, acuzându-i pe cei doi democraţi că nu le-a acordat protecție angajaților Poliţiei imigraţiei (ICE), relatează AFP.

”Primarul din Chicago ar trebui să fie la închisoare pentru că nu a protejat agenţii ICE. Guvernatorul Pritzker, la fel”, scrie, pe reţeaua sa, Truth Social, liderul de la Casa Albă.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale au sosit în apropiere de Chicago, a anunţat, marţi, un oficial american de la Departamentul de Război (noul nume al Departamentului Apărării), după ce preşedintele Trump a catalogat acest oraş mare din nordul ţării drept o ”zonă de război”.

Donald Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de membri ai Gărzii Naţionale, însă opoziţia democrată a contestat legalitatea acestui decret în justiţie, acuzându-l pe miliardar de faptul că-şi ”pedepseşte inamicii politici”.

Opoziţia acuză Guvernul Trump că foloseşte drept ”pretext” manifestaţii la un centru al ICE aflt la periferia orașului Chicago pentru a justifica trimiterea trupelor în acea zonă.

O judecătoare federală însărcinată cu dosarul a stabilit o audiere joi.

În weekend, o judecătoare a blocat provizoriu o desfăşurare de trupe asemănătoare la Portland (nord-vest), alt oraş democrat. Judecătoarea a argumentat că nu există nicio ”insurecţie la Portland şi nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale”, spre deosebire de ceea ce susţine Administraţia Trump.

Donald Trump ţinteşte de săptămâni oraşul Chicago şi a invocat posibilitatea invocării Insurrection Act - o compilaţie de legi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.

Insurrection Act permite proclamarea unei stări de urgenţă care să autorizeze folosirea forţelor armate împotriva cetăţenilor SUA - interzisă în principiu.

Președintele Trump a desfăşurat deja militari din Garda Naţională în oraşele democrate Los Angeles, Washington şi Memphis (sud), de fiecare dată contrar avizului autorităţilor locale.

Donald Trump a trimis 200 de soldați ai Gărzii Naționale pentru "restabilirea ordinii" în Texas. Desfășurarea trupelor a stârnit revolta autorităților locale
Donald Trump a trimis 200 de soldați ai Gărzii Naționale pentru "restabilirea ordinii" în Texas. Desfășurarea trupelor a stârnit revolta autorităților locale
Tensiunile dintre administrația Trump și autoritățile democrate locale escaladează după ce două sute de soldați ai Gărzii Naționale din Texas au fost trimiși în Illinois, în cadrul...
De ce insistă Donald Trump să trimită Garda Națională în orașele americane
De ce insistă Donald Trump să trimită Garda Națională în orașele americane
Decizia președintelui Donald Trump de a trimite Garda Națională în mai multe orașe din Statele Unite a declanșat o serie de dispute juridice cu autoritățile statale și locale. Trump...
#primar Chicago, #guvernator Illinois, #Donald Trump, #Garda Nationala, #chicago, #imigrari , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" nu a mai suportat: "M-am saturat! Trebuie sa ne oprim"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR cere demisia șefului DSU Raed Arafat, după alertele de cod roșu. "Statul condus de el funcționează prin frică. A speriat populația fără motiv real"
  2. O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
  3. O sursă de energie neașteptată va înlocui bateriile: oamenii de știință au creat un generator din diamant și titan
  4. Românii au sunat de peste 2.000 de ori la numărul de urgență 112 în perioada codului roșu. Ce au cerut oamenii
  5. Trump cere ca primarul orașului Chicago și guvernatorul statului Illinois să fie trimiși în închisoare. Ce greșeală au comis cei doi oficiali în opinia liderului SUA
  6. Moment viral în Franța. O centralistă i-a închis telefonul în nas ministrului Apărării: "Nu știu cine sunteți, domnule"
  7. Străinii din țări non-UE, obligați să ofere date biometrice la intrarea în România
  8. Fabricile secrete de armament dintr-o țară NATO, survolate tot mai des de drone. Se cere urgent schimbarea legii privind modul de bruiere sau doborâre a acestora FOTO
  9. Rusia deplânge impulsul ”epuizat” al întâlnirii dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina și dă vina pe ”acțiunile distructive ale europenilor”
  10. Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție. Ministrul Sănătății: "Este noaptea minții"