Trump cere ca primarul orașului Chicago și guvernatorul statului Illinois să fie trimiși în închisoare. Ce greșeală au comis cei doi oficiali în opinia liderului SUA

Preşedintele american, Donald Trump, îndeamnă miercuri, 8 octombrie, la încarcerarea primarului oraşului Chicago, Brandon Johnson, precum şi a guvernatorului statului, J. B. Pritzker, acuzându-i pe cei doi democraţi că nu le-a acordat protecție angajaților Poliţiei imigraţiei (ICE), relatează AFP.

”Primarul din Chicago ar trebui să fie la închisoare pentru că nu a protejat agenţii ICE. Guvernatorul Pritzker, la fel”, scrie, pe reţeaua sa, Truth Social, liderul de la Casa Albă.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale au sosit în apropiere de Chicago, a anunţat, marţi, un oficial american de la Departamentul de Război (noul nume al Departamentului Apărării), după ce preşedintele Trump a catalogat acest oraş mare din nordul ţării drept o ”zonă de război”.

Donald Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de membri ai Gărzii Naţionale, însă opoziţia democrată a contestat legalitatea acestui decret în justiţie, acuzându-l pe miliardar de faptul că-şi ”pedepseşte inamicii politici”.

Opoziţia acuză Guvernul Trump că foloseşte drept ”pretext” manifestaţii la un centru al ICE aflt la periferia orașului Chicago pentru a justifica trimiterea trupelor în acea zonă.

O judecătoare federală însărcinată cu dosarul a stabilit o audiere joi.

În weekend, o judecătoare a blocat provizoriu o desfăşurare de trupe asemănătoare la Portland (nord-vest), alt oraş democrat. Judecătoarea a argumentat că nu există nicio ”insurecţie la Portland şi nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale”, spre deosebire de ceea ce susţine Administraţia Trump.

Donald Trump ţinteşte de săptămâni oraşul Chicago şi a invocat posibilitatea invocării Insurrection Act - o compilaţie de legi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.

Insurrection Act permite proclamarea unei stări de urgenţă care să autorizeze folosirea forţelor armate împotriva cetăţenilor SUA - interzisă în principiu.

Președintele Trump a desfăşurat deja militari din Garda Naţională în oraşele democrate Los Angeles, Washington şi Memphis (sud), de fiecare dată contrar avizului autorităţilor locale.

The President’s threats are beneath the honor of our nation, but the reality is that he wants to occupy our city and break our Constitution. We must defend our democracy from this authoritarianism by protecting each other and protecting Chicago from Donald Trump. pic.twitter.com/B7AH1ufByH — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) September 6, 2025

