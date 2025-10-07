Primarul din Chișinău o dat-o în judecată pe ministra de Externe a României și îi cere daune morale de un 1 leu. Ion Ceban susține că Oana Țoiu l-a defăimat

Autor: Mihai Diac
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 19:40
507 citiri
Primarul din Chișinău o dat-o în judecată pe ministra de Externe a României și îi cere daune morale de un 1 leu. Ion Ceban susține că Oana Țoiu l-a defăimat
Primarul Chișinăului, Ion Ceban - FOTO Facebook/Ioan Ceban

Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu, reclamând faptul că Oana Țoiu l-ar fi defăimat.

În procesul deschis la Tribunalul București, reclamantul Ceban îi cere pârâtei Țoiu să-i plătească daune morale în valoare de 1 leu, informează G4 Media la data de 7 octombrie 2025.

Ceban mai cere ca Țoiu "să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa" și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala ei, într-un ziar cu acoperire națională.

Primarul din Chișinău a susținut că Oana Țoiu l-ar fi defăimat într-un interviu, în iulie 2025, imediat după ce autoritățile din România au anunțat că Ion Ceban are interdicție de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă.

În paralel, tot în această perioadă, primarul Chișinăului a mai deschis alte trei procese, în tentativa de a suspenda efectele deciziei de interdicție de intrare sau de a o anula, dar a pierdut deja, pe fond, unul dintre procese.

Conform presei din Republica Moldova, Ceban și-a început parcursul politic alături de Partidul Comuniștilor. În perioada în care Igor Dodon a fost președinte al Republicii Moldova, Ceban a fost purtător de cuvânt al președintelui Dodon. La momentul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Ion Ceban era liderul blocului politic "Alternativa" - de opoziție.

Într-un interviu din 17 iulie 2025, Oana Țoiu afirma că ”în cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse."

Guvernul schimbă legea. Cei care ocolesc sancțiunile europene vor fi anchetați de DIICOT și pot ajunge la pușcărie
Guvernul schimbă legea. Cei care ocolesc sancțiunile europene vor fi anchetați de DIICOT și pot ajunge la pușcărie
Guvernul a adoptat un proiect de lege care transformă eludarea sancțiunilor europene din contravenție în infracțiune gravă, pedepsită cu până la 12 ani de închisoare. Inițiativa,...
Raluca Turcan îi critică dur pe liberali. Nu înțelege de ce partidul din care face parte nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD. "Dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare"
Raluca Turcan îi critică dur pe liberali. Nu înțelege de ce partidul din care face parte nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD. "Dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare"
Raluca Turcan, deputat PNL, a declarat marți, 7 octombrie, că prim-ministrul Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD, 'de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte', în...
#primar Chisinau, #defaimare, #oana toiu, #Rusia Republica Moldova, #Spatiul Schengen, #Romania Republica Moldova , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fara precedent in Romania! A anuntat ce salariu vrea ca sa semneze: 210.000Euro pe luna!
ObservatorNews.ro
Scolile si gradinitele din Capitala si alte 5 judete inchise din cauza Codului Rosu. Cursurile se fac online
DigiSport.ro
"Ce te uiti asa la mine?" Gabi Torje s-a aprins in direct: "Tu iti dai seama in ce categorie m-ai bagat?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu e în interesul Poloniei". Tusk refuză extrădarea scafandrului ucrainean Volodimir Z. acuzat că a sabotat gazoductele Nord Stream din Marea Baltică
  2. Rezerviștii vor fi mobilizați în București și în județul Ilfov, pentru "activități specifice de pregătire"
  3. Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
  4. Anchetă la un liceu tehnologic, după ce un băiat a pulverizat pe hol cu un spray lacrimogen. Trei elevi și doi profesori au avut nevoie de îngrijiri medicale
  5. Revoluție în ortopedie! Cercetătorii chinezi au creat un „super-adeziv” osos care fixează fracturile în doar câteva minute
  6. Explozie pe calea ferată, în Rusia. Tren care transporta tehnică militară, aruncat în aer de partizanii pro-ucraineni VIDEO FOTO
  7. Primarul din Chișinău o dat-o în judecată pe ministra de Externe a României și îi cere daune morale de un 1 leu. Ion Ceban susține că Oana Țoiu l-a defăimat
  8. Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Politehnică, UMF și Universitatea București
  9. Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”
  10. Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO