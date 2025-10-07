Primarul din Chișinău o dat-o în judecată pe ministra de Externe a României și îi cere daune morale de un 1 leu. Ion Ceban susține că Oana Țoiu l-a defăimat

Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu, reclamând faptul că Oana Țoiu l-ar fi defăimat.

În procesul deschis la Tribunalul București, reclamantul Ceban îi cere pârâtei Țoiu să-i plătească daune morale în valoare de 1 leu, informează G4 Media la data de 7 octombrie 2025.

Ceban mai cere ca Țoiu "să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa" și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala ei, într-un ziar cu acoperire națională.

Primarul din Chișinău a susținut că Oana Țoiu l-ar fi defăimat într-un interviu, în iulie 2025, imediat după ce autoritățile din România au anunțat că Ion Ceban are interdicție de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă.

În paralel, tot în această perioadă, primarul Chișinăului a mai deschis alte trei procese, în tentativa de a suspenda efectele deciziei de interdicție de intrare sau de a o anula, dar a pierdut deja, pe fond, unul dintre procese.

Conform presei din Republica Moldova, Ceban și-a început parcursul politic alături de Partidul Comuniștilor. În perioada în care Igor Dodon a fost președinte al Republicii Moldova, Ceban a fost purtător de cuvânt al președintelui Dodon. La momentul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Ion Ceban era liderul blocului politic "Alternativa" - de opoziție.

Într-un interviu din 17 iulie 2025, Oana Țoiu afirma că ”în cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse."

